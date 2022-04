Qui no ha somiat mai en viure en un castell de conte de fades? O si més no, en una edificació emmurallada com les que es veuen en diferents pel·lícules o sèries televisives que fan referència a l’edat mitjana. Ara, aquests anhels es poden fer realitat a canvi d’uns 11 milions d’euros.

I és que, a la localitat del Baix Empordà de Foixà, es ven un castell emmurallat que data de l’edat mitjana, que és quan es va construir. Totalment restaurat i sent una residència privada, aquesta construcció compta amb més de 1.600 metres quadrats amb un terreny que supera els 4.900. El castell està rodejat de tanques, jardins i terrasses a l’exterior; i a dins compte amb una piscina, un jacuzzi, vestidors i, fins i tot, una cuina exterior amb zona de barbacoa. El complex de diverses edificacions va ser construir durant l’edat mitjana, concretament, durant els segles XII i XVII; tanmateix, està totalment rehabilitat amb materials de qualitat. El complex està aixecat sobre un turó des d’on es pot contemplar bona part de la plana de l'Empordà. Fa uns anys, els propietaris del castell van anunciar la voluntat d'impulsar activitats al castell per ajudar a fer front a les elevades despeses de manteniment que suposa una construcció d'aquestes característiques. Entre les propostes que tenien sobre la taula hi havia la celebració de concerts, esdeveniments gastronòmics, casaments, jornades, presentacions de llibres i gravacions de publicitat o cinema. Al cap i a la fi, els propietaris buscaven activitats que servissin per aconseguir el doble objectiu de contribuir en les despeses sense canviar el caràcter històric del castell. Amb més de set segles d'història, la construcció ha estat habitada gairebé de forma inintermitent, però no va ser fins a finals dels 1970 quan la família Foixà va vendre la propietat després d'haver marxat a Madrid a principis de la Guerra Civil. Segons la documentació, recordava un dels propietaris a Diari de Girona l'any 2019, la major part del castell va ser enderrocada el 1716 durant el Decret de Nova Planta. Excepte les muralles i una part de la torre d'homenatge, que es van conservar, no va ser fins al 1760 quan es va tornar a reconstruir després dels fets. Les peces més emblemàtiques de la fortificació, com la làpida de Bernat Guillem de Foixà del segle XIV i un sarcòfag de Guillem de Foixà del segle XV, es poden visitar avui a l'església de Nostra Senyora de l'Esperança, a s'Agaró. Una altra curiositat entre les històries que expliquen els actuals propietaris a les visites és la figura de Jofre de Foixà. Del llinatge dels senyors de Foixà, Jofre de Foixà va ser un trobador català autor del tractat poètic Les Regles de trobar, una còpia de la qual es conserva al Cançoneret de Ripoll.