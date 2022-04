En temps de viatges i canvis de països, hi ha moltes variables que hem de tenir en compte per fer vida de turista en una altra localització internacional.

¿No li ha passat que al sortir d’Espanya es troba amb altres cultures, costums i maneres una mica diferents de viure el dia a dia? Doncs en aquest article li expliquem una qüestió que pot semblar insignificant però que varia segons el país i que té més importància de la que pensem: la propina que deixem.

A poca gent se li acudiria deixar 30 euros en propina en un restaurant a Espanya, però, de vegades, en països com els Estats Units pot semblar fins i tot poc, ja que es deixa entre el 15 i el 20% de l’import total. Per tant, si el compte puja a 200 euros, el mínim que s’hauria de deixar de propina són 30 euros.

Si no es coneixen les normes culturals del país que es visita, és possible veure’s embolicat en situacions incòmodes, sobretot quan hi ha diners pel mig.

Així doncs, una investigació duta a terme per Stress Free Car Rental revela la quantitat de propina que s’espera deixar en diferents països del món.

Austràlia

AustràliaTot i que a Austràlia no és habitual deixar propines, el personal sempre agrairà si s’afegeix el 10% o si s’arrodoneix a l’alça l’import total del compte.

Brasil

BrasilLes propines al Brasil s’han de deixar de manera discreta, ja que els brasilers solen ser bastant reservats respecte a l’intercanvi de diners. És habitual que els restaurants brasilers cobrin als comensals un 10% en concepte de servei. Tot i així, els cambrers sempre agraeixen que se’ls deixi, en efectiu, entre un 5 i un 10% addicional de l’import total de la factura com a propina.

Xina

XinaA la Xina continental, no s’espera que es deixi propina. És més, en alguns llocs això està fins i tot mal vist. No obstant, pot ser que alguns restaurants d’alt nivell i llocs molt turístics estiguin acostumats a rebre petites propines.

Croàcia:

Croàcia:Les normes croates sobre propines varien segons l’establiment. En general se sol deixar el canvi als bars, una propina d’entre el 3 i el 5% de l’import total del compte als locals i restaurants més informals entre el 10 i el 15% en els establiments de més categoria.

Egipte

EgipteA Egipte és costum que els turistes deixin entre un 5 i un 10% de l’import de la factura com a propina en efectiu als cambrers.

França.

França.Els restaurants, bars i cafès francesos solen incloure un càrrec per servei en el compte final, per això no és necessari deixar propina. Tot i així, els treballadors agrairan una petita propina com a mostra d’agraïment.

Alemanya

AlemanyaIgual que a la resta d’Europa, a Alemanya no hi ha una cultura de la propina molt arrelada, tot i que els cambrers i els conductors agrairan un arrodoniment de la factura.

Índia

ÍndiaA l’Índia les propines es consideren totalment opcionals i mai s’esperen, però els cambrers sempre agrairan una petita part corresponent al 10% de l’import total quan no es cobri pel servei.

Itàlia

ItàliaTot i que a Itàlia no és habitual deixar propina als establiments, se sol apreciar que els turistes arrodoneixin el seu compte per mostrar el seu agraïment als cambrers. Recorda deixar la propina en efectiu per assegurar-te que el cambrer o cambrera la pugui rebre directament.

Japó

JapóAl Japó, la propina es percep sovint com un compliment. No obstant, en general, els treballadors solen negar-se a acceptar-la. És més, en determinades ocasions fins i tot poden considerar-la com un insult. Les estrictes expectatives culturals japoneses afirmen que el bon servei ha de ser la norma, no una cosa que s’hagi de recompensar.

Països Baixos

Països BaixosAls Països Baixos, la forma que tenen els veïns i turistes d’agrair un bon servei és oferir als cambrers que es quedin amb el canvi o donar-los petites propines, malgrat que la llei holandesa exigeix que els establiments incloguin les propines en els seus preus.

Espanya

EspanyaMolts països europeus, com Espanya, afegeixen als comptes un càrrec pel servei. Per això no s’espera ni és habitual deixar propina. Tot i així, oferir-la es considera com un generós acte d’agraïment.

Tailàndia

TailàndiaLes propines no són habituals a Tailàndia, però s’agraeixen les petites propines per un bon servei.

Emirats Àrabs Units

Emirats Àrabs UnitsEn ciutats emiratians com Dubai, si bé cal pagar un 10% de l’import total de la factura pel servei, el personal espera una propina addicional d’entre el 15 i el 20% com a mostra de gratitud.

EUA

EUAEl sector serveis dels Estats Units té fama de tenir una cultura de propines molt diferent de la dels països europeus. Tal com es pot observar contínuament en la indústria del cine i la televisió, les propines poden suposar en molts casos una part important del salari d’un empleat del sector serveis. Per això s’espera que tant els veïns com els turistes ofereixin una propina d’entre el 15 i el 20% del compte final als cambrers, taxistes, botons, guies turístics i altres persones que ofereixen els seus serveis.