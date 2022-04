La planta dels diners, el nom científic de la qual és Plectranthus verticillatus, és una de les plantes més esteses en balcons, terrasses i interiors de les llars espanyoles.

Procedent del sud-est de l’Àfrica, es coneix amb aquest nom (i també com a planta del dòlar) per una tradició que diu que, si es planta des d’un esqueix (cosa que significa que no val comprar-la) i creix sense problemes, en aquesta casa hi haurà sort i es guanyaran molts diners.

Pateix amb el fred

La planta creix en climes càlids o tropicals, però pot arribar a necessitar un ambient amb humitat. No convé sotmetre-la a baixes temperatures, perquè pateix quan hi ha entre cinc i deu graus, per la qual cosa cal entrar-la a casa a les nits d’hivern. És una planta que necessita llum, però no sol directe.

Necessita per créixer bé un substrat ben drenat i amb prou matèria orgànica. I quant al reg, cal regar-la una vegada per setmana a l’hivern i dues o tres vegades a l’estiu, quan la terra sigui seca.