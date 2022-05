La marca de cervesa Estrella Damm se situa com la preferida pels catalans en el 'rànquing' anual que elabora la plataforma de Tiendeo. Aquesta plataforma reuneix totes les ofertes digitals de les botigues i ha elaborat un baròmetre en què mostra les cerveses més consumides a cada territori, creant així una espècie de mapa d'Espanya cerveser.

En l'àmbit estatal, Mahou, Amstel i Estrella Galícia se situen com les cerveses preferides. En concret, Mahou es manté en el primer lloc d'aquesta classificació per segon any consecutiu amb el 34,7% del total de les cerques a escala nacional, sent la preferida en set de les 17 comunitats de l'Estat. Per darrere d'ella se situen Amstel i Estrella Galícia, que completen els tres primers llocs del podi, acumulant respectivament el 10,1% i el 7,7% del total de les cerques nacionals.

Gustos repartits per regions

Per regions, la regió més cervesera d'Espanya és la Comunitat de Madrid, seguida de Catalunya i Andalusia. No obstant això, en cada regió domina una de les marques perquè els gustos estan repartits. Així, l'estudi demostra que Mahou és la que més triomfa en les comunitats d'Astúries, Cantàbria, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Comunitat Valenciana, La Rioja i Madrid.

A Andalusia i Extremadura, la vencedora és Cruzcampo mentre que a Aragó prefereixen la cervesa aragonesa d'Ámbar i a Canàries i Galícia domina Estrella Galícia. Per un altre costat, Amstel consolida la seva posició al País Basc i a Múrcia. Finalment, a Navarra i Balears, el més comú és que la cervesa preferida sigui San Miguel.