El gimnàs DiR Gimbe, de Manresa, prepara unes estades esportives amb el lema «Els herois i heroïnes a la natura, missió: Salvem el Planeta Terra». L’objectiu és enfocar els valors dels herois als infants, que passen per ajudar i cuidar dels altres, la resiliència, el ser actiu, tenir una vida saludable... I aquest estiu, els nens i nenes es trobaran una missió que serà connectar i respectar la natura.

A més, els nens i nenes de les estades del DiR Gimbe faran tota mena d’activitats esportives, circuits a les instal·lacions plenes de música i de leds de colors, piscina, sortides a l’aire lliure, tallers de manualitats i altres sorpreses.

El DiR Gimbe, com a primer gimnàs de Manresa, «sempre hem estat i volem seguir sent el gimnàs de referència, compartint els nostres valors de l'esport i la família», apunten des de la direcció del centre.

Casal artístic a l'Atelier

Vols una alternativa als campus esportius? A l’Atelier d’espai per art, a Manresa, organitzen la novena edició d’un casal artístic que permet als nens i nenes desenvolupar la creativitat i la imaginació. De 9 a 1 del matí gaudeixen dibuixant, pintant, fent manualitats, ceràmica, coneixent pintors i cultures, cantant, ballant, actuant... «Muntem activitats plàstiques i artístiques molt atractives per als infants. Té molt bona acceptació», remarca Eduard de Pobes, monitor del casal i responsable de l’Atelier.

Les instal·lacions del centre, amb pati inclòs, permeten dur-hi a terme tota mena d’activitats artístiques, amb el valor afegit que són propostes que «desenvolupen la imaginació» i «potencien el treball en equip».

Pisijoc a les piscines municipals de Manresa

Les Piscines Municipals de Manresa aposten, un estiu més, pel Pisijoc, un campus esportiu que té com a particularitat l’aprenentatge de la natació . Un curset diari de 45 minuts es combina amb la resta d’activitats lúdiques i esportives: tallers, esports, sortides a l’exterior i com a singularitat, una classe setmanal de ioga pensada per a nens. El Pisijoc, per a infants de 3 a 12 anys, garanteix diversió en unes instal·lacions «molt apropiades per fer campus», apunten fonts de l’organització del Piscijoc. Detallen que «hi ha espais grans per fer-hi jocs, tallers, la piscina interior per nedar, i l’exterior per gaudir cada dia d’una estona de lleure».

L’horari és de 9 a 1 amb la possibilitat de l’hora despertador, a partir de 3/4 de 8, i de menjador amb carmanyola, fins les 3 de la tarda.

Multiesports al Nat's

Al gimnàs Nat’s, a Sant Fruitós de Bages, l’experiència l’avala. Fa més de 20 anys que ofereix estades esportives que mouen més de 150 nens i nenes. L’oferta és atractiva i és una bona opció per a les famílies amb mainada de 3 a 12 anys que els agrada l’activitat física. Algunes de les propostes són jocs a l’aire lliure, natació, activitats aquàtiques, motricitat, zumba, activitats gimnàstiques, jocs esportius, badminton, esquaix, volei, jocs i activitats en anglès i treballs manuals.

Les estades comencen el 27 de juny i acaben el 29 de juliol, i es poden fer per setmanes. Els horaris són De 9 a 1 o de 9 a 5, en tots dos casos amb dinar opcional.

Casal 100% en anglès a Kids&Us

L’acadèmia d’anglès Kids&Us ofereix propostes plenes de diversió en anglès. D’una banda, al centre de Manresa, es faran les Fun Weeks: setmanes temàtiques amb continguts creats específicament per contextualitzar l’aprenentatge i fomentar l’adquisició de la llengua amb tota la seva riquesa i complexitat. Aquestes activitats s’adrecen a nens i nenes de 3 a 10 anys.

I d’altra banda, Kids&Us organitza a les escoles Vedruna de Sallent i Paidos de Sant Fruitós de Bages els Summer Fun. Són casals d’estiu dirigits a nens i nenes de 3 a 12 anys, alumnes i no alumnes de Kids&Us. L’objectiu dels casals és aconseguir que cada dia sigui una experiència inoblidable, que els infants tornin a casa després de viure una jornada divertida, diferent, i amb l’anglès com a protagonista. Als casals d'estiu Summer Fun es fan activitats de lleure, vivencials i enriquidores amb l’anglès com a llengua vehicular.

Detectius als casals del CAE

Nens i nenes convertits en detectius, excursions o remullades. Són algunes de les propostes que trobaràs als casals d’estiu del CAE. És una entitat sense ànim de lucre que treballa per a la promoció de l'educació en el lleure i la dinamització sociocultural. Té la seva seu social a Manresa però el seu abast és supracomarcal, amb activitats i serveis a tot el Bages. Organitza casals d’estiu per a infants de 3 a 12 anys a Manresa, Santpedor, Avinyó i Castellbell i el Vilar.

El CAE també té oferta per als nois i noies de 13 a 17 anys, amb la proposta Òrbita Jove. Aquest casal es farà a Manresa i com activitats en destaquen jocs d’orientació, triatló esportiva, tallers, escalada, vòlei, bivac, escape room i sortida a Illa Fantasia.

A part dels casals, el CAE ofereix formació d’estiu per a monitors d’activitats de lleure.