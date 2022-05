Comença el compte enrere per al final de curs. El dimecres 22 de juny els nens i nenes acabaran les classes i tindran dos mesos i mig de vacances. Serà un període perfecte per divertir-se i aprendre d’una manera més vivencial i autèntica, després d’haver acabat les tasques escolars i assumit les seves responsabilitats. Els tocarà descansar, jugar i distreure’s.

Els casals de lleure, les estades esportives, els campus temàtics, les colònies en anglès, els campaments o els camps de treball s’han convertit en algunes de les alternatives més populars per als pares i mares que busquen omplir el temps lliure dels seus fills, ja que les vacances dels adults no solen ser tan llargues com les dels menors.

Les activitats són una font de valors i competències bàsiques per al futur dels nens i nenes. Fan activitats que els permeten passar-s’ho bé, fer noves amistats i aprendre i consolidar valors.

A la Catalunya Central, l’oferta és àmplia. Cada vegada hi ha més empreses i institucions que ofereixen propostes d’estiu per als infants i joves, i són una bona oportunitat perquè els menors coneguin altres nens i practiquin activitats que els agraden.

Les famílies tenen a l’abast moltes activitats per escollir, i de temàtiques molt diferents: esports diversos, aventura, idiomes, teatre, música, art... Poden triar la que més s’adiu a les seves necessitats i a les dels seus fills. Totes les opcions acosten als petits aprenentatges, vivències i experiències enriquidores: juguen, es relacionen amb altres nens i nenes , experimenten, fan tallers, activitat física, jocs d’aigua, coneixen l’entorn, aprenen i es diverteixen.

L’estiu és un bon moment per enfortir els vincles amb els amics tot practicant activitats lúdiques i esportives, i gaudint i descobrint entorns naturals. Te'n proposem algunes a Manresa i al Bages: