Per viatjar necessites dues coses: temps i diners. El primer, encara que és difícil amb tanta feina, acaba apareixent. El segon és més complicat. Per això és imprescindible que coneguis tots els trucs a la teva disposició per a trobar vols barats a Internet. Segons experts de Gizmodo, un blog especialitzat en consum, hi ha tres consells especialment útils.

Consulta diverses companyies

En primer lloc, hauries de tenir en compte que en ocasions, combinar diverses aerolínies en trajectes llargs és més rendible. Hauràs de fer transbords per arribar al teu destí, però això és molt millor que quedar-se a casa. Des de Gizmodo apunten que, en aquests casos, "una de les webs que cal fer servir és Kiwi, ja que t'ofereix una gran quantitat d'opcions quan tries les ubicacions de sortida i de destinació". Passaràs moltes hores entre aeroports i avions, per la qual cosa només compensa quan viatges a llocs molt llunyans.

A més, pots transformar aquestes escales en una extensió del viatge. En lloc de passar-te mig dia dins d'un aeroport, pots fer dos o tres nits a la ciutat d'escala abans d'agafar el vol cap a la destinació final.

Activa alertes

En segon lloc, cal configurar alertes de preus per als vols amb cercadors com Skyscanner. Per més que escoltis i llegeixis per aquí, "no hi ha realment un horari més barat que s'apliqui a totes les aerolínies i tots els destins", així que resulta pràcticament impossible caçar les millors ofertes tret que passis hores consultant. Les alertes t'ho posen fàcil. De la mateixa manera, existeixen webs com Scott's Free Flights que t'avisen cada vegada que apareixen ofertes relacionades amb els llocs als quals vols anar. A vegades les aerolínies treuen promocions llampec.

Sigues flexible

Per un altre costat, si no tens la necessitat de viatjar en unes dates concretes, pots aprofitar les variacions de preus al llarg de la setmana i dels mesos. En aquest sentit, i segons Gizmodo, "Google Flights és una de les opcions de cerca de vols més completes que existeixen" gràcies a l'opció de "qualsevol data". Fora. El mateix passa amb el lloc: "Una forma alternativa de pensar en les teves pròximes vacances és buscar per pressupost en lloc de per destinacions. Una web que és excel·lent per a això és Kayak" i la seva eina Explorar.