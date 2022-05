L’ erupció del volcà Cumbre Vieja iniciada el 19 de setembre de 2021 a La Palma ha deixat nombrosos danys en les infraestructures, edificacions, vehicles, agricultura i medi ambient. El balanç de danys supera els 800 milions d’euros. 2.988 edificacions van resultar destruïdes i 1.219 hectàrees arrasades, 73,8 km de carreteres van quedar sepultades per la lava, va devastar 300 explotacions agrícoles i ramaderes, es van emetre a l’atmosfera entre 6.140 i 11.500 tones diàries de diòxid de sofre (SO2) i va arrasar les xarxes de subministrament hidràulic i elèctric al seu pas. Prensa Ibérica i Endesa Music Lovers, la nova aposta d’Endesa per la cultura, amb la col·laboració d’Illes Canàries, s’han unit per crear “El Gran Repte Solidari”. L’objectiu era aconseguir que El Sueño de Morfeo tornés a trepitjar l’escenari en un concert solidari per a la reconstrucció de La Palma. I ho han aconseguit. A través de les xarxes socials, molts fans de la banda han utilitzat l’etiqueta #MorfeoDespiertaporLaPalma per demanar al grup el seu retorn. Fins i tot el cantant David Otero, amic de Raquel del Rosario, Juan Luis Suárez i David Feito, s’ha unit al repte per demanar-los que tornin.

Després de tot l’enrenou ocasionat a les xarxes socials, El Sueño de Morfeo va anunciar que tornarien a actuar junts. Ho faran a través de dos concerts solidaris a Astúries i tots els beneficis aniran destinats a la reconstrucció de l’Isla Bonita. Les dates dels concerts seran el 17 de juny a La Laboral de Gijón i el 18 de juny a l’Auditori Príncipe Felipe d’Oviedo. No queda tant per tornar a veure un dels nostres grups de música favorits sobre l’escenari cantant alguns dels seus grans èxits com ‘Esta soy yo’, ‘Nunca volverá’ o ‘Para toda la vida’. El compromís d'Endesa amb la gent de la Palma Cumbre Vieja va destrossar al seu pas 136,5 quilòmetres de línies elèctriques, 1.668 suports de mitjana i baixa tensió, 25 centres de distribució i un centre de repartiment. La Palma va perdre amb l’erupció volcànica el doble anellat elèctric que unia el nord amb el sud. Es calcula que la reposició del ja per si mateix complex emmallat elèctric de l’Illa i la construcció de noves edificacions clau en el funcionament energètic suposarà una inversió aproximada de 10 milions d’euros. Davant d’una situació d’aquesta envergadura, Endesa va reaccionar ràpidament a aquesta catàstrofe natural. La companyia no va escatimar gens ni en mitjans humans, ni materials, ni tampoc tecnològics. L’energètica va reforçar notablement la plantilla a l’illa, i va portar a terme un seguiment permanent de la lava, vigilant i actuant immediatament. Per fer-ho possible es van incorporar càmeres termogràfiques i també es van instal·lar en temps rècord les centrals tèrmiques d’Hermosilla i Las Manchas. Totes dues van requerir una alta inversió i avui dia segueixen operatives per si hi ha alguna incidència amb la de Los Guinchos. Rebaixes a la factura de la llum A més de les accions esmentades anteriorment, Endesa va oferir ajudes econòmiques en la factura de la llum que es van aplicar durant l’erupció i els mesos posteriors. Es va tractar d’una reducció del 50% del cost durant sis mesos als seus clients de La Palma per recolzar les famílies en la situació financera que estaven vivint.