El calçat dels nostres fills importa. Les sabates amb què fan els seus primers passos són fonamentals per al seu correcte desenvolupament. Entre els 10 i els 24 mesos, en la fase d'aprenentatge de la marxa, els nadons reben nombrosos estímuls sensitius a través de la planta del peu que els ajuden a desenvolupar l'habilitat per caminar.

Aquest nou estudi de l'Institut de Biomecànica de València (IBV) posa en valor la importància de l'evidència científica a l'hora de fabricar un calçat infantil que compleixi les funcions necessàries en cada etapa de desenvolupament infantil, fora de modes o tendències.

El calçat minimalista augmenta la inestabilitat i el risc de caigudes en els primers passos del nen

Primer va ser la comunitat ‘runner’ i ara toca el torn al calçat infantil. A causa de les seves suposades bondats, els darrers anys s'ha posat de moda el calçat minimalista, de sola flexible però sense estructura.

La marca de calçat infantil Biomecanics https://biomecanics.com/ va voler analitzar la viabilitat de llançar una línia que s'ajustés a aquest corrent de moda. Davant la falta d'estudis sobre aquesta matèria, va encarregar a l'Institut de Biomecànica de València un estudi que analitzés la influència del calçat en la marxa infantil.

Però els resultats no van ser els esperats, ja que aquest estudi pioner desmunta amb proves científiques els mites i creences errònies sobre els efectes en el desenvolupament infantil del calçat minimalista i demostra que aquest tipus de calçat augmenta la inestabilitat, cosa que provoca més caigudes i ensopegades en els primers passos dels nens.

L'estudi biomecànic, que es pot llegir complet aquí, (https://www.ibv.org/blog/proyecto/analisis-de-la-influencia-del-calzado-en-los-primeros-pasos-de-la-marcha -infantil/) és una anàlisi cinemàtica i dinàmica de la marxa que compara els efectes sobre la forma de caminar dels tres tipus de calçat infantil. El convencional, amb contrafort rígid com a estructura; el calçat minimalista, sense estructura, i el biogateig, amb estabilitzador extern com a estructura.

L'estudi de l'Institut de Biomecànica de València s'ha realitzat amb una mostra d'edats compreses entre els 14 i els 25 mesos, amb nadons que feia almenys d’1 a 3 mesos que caminaven de forma independent i estable. Es van fer servir talles entre la 19 i la 22 o equivalents.

La investigació conclou que tots els calçats alteren el patró de marxa descalç, però el calçat minimalista no només provoca més inestabilitat en el nen que el calçat convencional o el biogateig, també augmenta el nombre d’ensopegades i caigudes.

"El fet d'anar calçat suposa una extensió artificial del peu que el nadó ha d'aprendre a gestionar. Si aquest calçat no presenta una estructura funcional mínima, el nen haurà de fer un esforç extra que es tradueix en un menor control de la marxa" , assenyalen els autors de l'estudi.

Calçat infantil: Com has de calçar el teu nadó

Segons aquestes dades, la conclusió de l'estudi reforça la necessitat d'un calçat amb una estructura mínima (que el calçat minimalista no té) per evitar que el peu es mogui i generi “l'efecte xancleta o grapa de dits”, inestabilitat que provoca caigudes que poden, a més, retardar l'aprenentatge en fer que el nen agafi por.

El calçat més adequat per als primers passos, segons les conclusions de l'estudi, és aquell que protegeix el nen del fred i d'entorns no controlats, té una estructura funcional mínima que permet la mobilitat del peu sense limitar el moviment i manté l'estabilitat natural del peu descalç com la línia Biogateo de Biomecanics.

Sabates per a primers passos de Biogateo

El calçat Biogateo de Biomecanics segons les conclusions de l'estudi aporta més estabilitat i control mitjà-lateral en el contacte inicial del taló i el suport del peu a terra, cosa que redueix el risc d'inestabilitat.

Aquest tipus de calçat produeix una marxa amb menys variabilitat en la longitud de pas, fet que disminueix el risc de caigudes. L'estudi va observar un 0% de caigudes amb calçat convencional, amb biogateig i descalç, davant d'un 7,5% amb calçat del tipus minimalista.

El calçat de biogateig, a més, no limita els moviments articulars del turmell. Quan caminem descalços, el peu amb prou feines presenta flexió respecte de la tíbia en el contacte inicial, per la qual cosa contacta pràcticament pla. En posar-nos un calçat, el que fem és incrementar el rang de mobilitat de l'articulació del turmell i genoll als rangs de flexoextensió respecte a anar descalç, sense limitar els moviments articulars.

Tots els calçats redueixen la mobilitat de l'articulació metatarsofalàngica respecte del peu descalç. Per això, el calçat ha de facilitar tan aviat com sigui possible aquesta flexió de l'articulació durant els primers anys d'aprenentatge de la marxa. El calçat Biogateo facilita aquesta flexió dels metatarsians i garanteix la cura dels peus dels més petits.