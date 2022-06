El 14 de desembre va començar la comercialització del programa de Turisme Social de l’Imserso. Així mateix, les persones acreditades per poder participar en aquests viatges van rebre a principis de desembre una carta d’acreditació en què s’explica com reservar els viatges per a la temporada 2021/2022.

Es tracta del servei complementari del Sistema de la Seguretat Social, que té per objectiu oferir a les persones grans estades en zones de costa i turisme d’interior per contribuir a millorar la seva qualitat de vida, la seva salut i a la prevenció de la dependència. A més, el programa ajuda al manteniment de l’ocupació i l’activitat econòmica atenuant les conseqüències de l’estacionalitat al sector turístic. Destinacions i preus El programa ofereix una gran varietat de viatges dins d’Espanya, i en funció de la zona i la durada del viatge el preu variarà. Així mateix, els diferents tipus de ruta són els següents: Zona costanera peninsular: Andalusia, Catalunya, Múrcia i el País Valencià (amb transport): Les estades de 10 dies (9 nits) suposaran 269,83 euros, mentre que les estades de 8 dies (7 nits) seran 212,96 euros.

Les estades de 10 dies (9 nits) suposaran 269,83 euros, mentre que les estades de 8 dies (7 nits) seran 212,96 euros. Zona costanera peninsular: Andalusia, Catalunya, Múrcia i el País Valencià (sense transport): Les estades de 10 dies (9 nits) suposaran 235,95 euros, mentre que les estades de 8 dies (7 nits) seran 196,02 euros.

Les estades de 10 dies (9 nits) suposaran 235,95 euros, mentre que les estades de 8 dies (7 nits) seran 196,02 euros. Zona costanera insular: Illes Balears (amb transport): Les estades de 10 dies (9 nits) suposaran 308,37 euros, mentre que les estades de 8 dies (7 nits) seran 248,96 euros.

Les estades de 10 dies (9 nits) suposaran 308,37 euros, mentre que les estades de 8 dies (7 nits) seran 248,96 euros. Zona costanera insular: Illes Balears (sense transport): Les estades de 10 dies (9 nits) suposaran 236,07 euros, mentre que les estades de 8 dies (7 nits) seran 195,78 euros.

Les estades de 10 dies (9 nits) suposaran 236,07 euros, mentre que les estades de 8 dies (7 nits) seran 195,78 euros. Zona costanera insular: Canàries (amb transport): Les estades de 10 dies (9 nits) suposaran 405,53 euros, mentre que les estades de 8 dies (7 nits) seran 330,51 euros.

Les estades de 10 dies (9 nits) suposaran 405,53 euros, mentre que les estades de 8 dies (7 nits) seran 330,51 euros. Zona costanera insular: Canàries (sense transport): Les estades de 10 dies (9 nits) suposaran 235,95 euros, mentre que les estades de 8 dies (7 nits) seran 195,72 euros. Turisme interior Les rutes de circuits culturals seran de 6 dies (5 nits) i tindran un cost de 272,71 euros.

Les rutes de natura seran de 5 dies (4 nits) i tindran un cost de 266,81 euros.

Les rutes de capitals de província seran de 4 dies (3 nits) i tindran un cost de 115,98 euros.

Les rutes de Ceuta o Melilla seran de 5 dies (4 nits) i tindran un cost de 266,81 euros. Condicions del viatge Els preus es podran reduir en el cas de les persones que tinguin recursos econòmics iguals o inferiors a l’import de les pensions no contributives de jubilació i invalidesa (PNC) de la Seguretat Social. També, si la persona beneficiària desitgés una habitació individual, s’hi inclouria un suplement per nit (20 euros a les illes Balears i la zona costanera peninsular, 23 euros a les Canàries i 25 euros en turisme interior. Menys en el cas del viatge a capitals de província, en què el règim és de mitja pensió, en totes les altres rutes la pensió és completa. I, en època de Nadal i Cap d’Any, el viatge costarà 20 euros addicionals per persona per cada àpat assenyalat (25 de desembre i 1 de gener) o sopar de gala (24 i 31 de desembre).