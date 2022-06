Pepephone, en els serveis mòbils i Simyo, en els serveis de fix, han estat els operadors millor valorats en termes de satisfacció pels gairebé 20.000 socis de l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU).

En el cas d'Internet fixa, després de Simyo, operadora del grup Orange, se situa Pepephone (MásMóvil), totes dues amb satisfaccions per sobre dels 80 punts sobre 100 i, en tercer lloc, O2, la segona marca de Telefónica, amb 79 punts.

Per part seva, quatre operadors destaquen per rebre un suport per sobre dels 80 punts entre els seus clients en serveis mòbils: Pepephone (84), O2, Racctel+ i Parlem (80). En el cas del telèfon fix, O2 és l'única puntuada en el llindar de 80 punts.

L'enquesta destaca que cap de les grans marques dels operadors s'han situat en els primers nivells de satisfacció, malgrat situar-se en el segment considerat com a 'premium' quant a servei.

Així mateix, d'acord amb les xifres proporcionades per l'OCU, el 84% dels seus socis compta amb fibra òptica, davant d'un 8% que manté l'ADLS i un 7% que utilitza exclusivament dades mòbils.

De fet, el 32% dels socis de l'entitat compten amb dades il·limitades en els mòbils i un altre 4% compta amb entre 50 i 100 GB.

Filmin, la plataforma preferida

D'altra banda, Filmin ha estat triat com la plataforma audiovisual amb major nivell de satisfacció, si bé l'organització destaca que, en general, estan "ben valorades".

Així mateix, el 47% dels socis reconeix que comparteix la seva plataforma de streaming amb altres usuaris de la seva llar.