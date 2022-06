Hi ha persones que tenen dificultats per dormir. Algunes d'elles es desperten diverses vegades durant la nit, d'altres tenen dificultats per agafar el son i d'altres no poden dormir en absolut.

Dormir bé és un factor clau en la salut humana, que afecta diversos aspectes, com ara les hormones. Però també afecta l'augment de pes i el benestar mental i físic general. L'insomni podria dependre de diversos factors, i entre ells un paper clau és el que juga l'estrès, però també la dieta. L'alimentació és clau A més, hi ha certs aliments que, per la seva composició química i els compostos específics que els caracteritzen, poden tenir una influència important. Aquesta categoria inclou la cafeïna i la teïna, però també substàncies com l'alcohol. L'insomni pot dependre de la ingesta d'aquests aliments, que moltes persones consumeixen abans de ficar-se al llit. Per això, hi ha alguns aliments que és millor evitar menjar abans de ficar-se al llit. Les patates fregides i els aliments fregits són difícils de pair i, per tant, afecten la digestió, cosa que dificulta el son. La xocolata negra, igual que el cafè, conté cafeïna i és, per tant, es tracta d'un autèntic estimulant. Com més pura i fosca és la xocolata, més cafeïna conté. El mateix passa amb les salses picants i els plats especiats, que són difícils de pair i dificulten un son reparador.