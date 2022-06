S’assumeix com una rutina més en els viatges, però molts passatgers ni tan sols es plantegen l’autèntic motiu pel qual s’atenua la llum de cabina dels avions en moments destacats del trajecte, com l’enlairament i l’aterratge. La raó principal per la qual descendeix la intensitat de la llum té a veure amb la necessitat d’adaptar la vista a les condicions de llum a l’entorn per reduir al màxim el temps de reacció en cas que es produeixi una emergència que obligui a evacuar l’aparell.

Segons la ciència, l’ull humà fa servir una mica menys de mig minut de mitjana per a readaptar la vista a la foscor al nivell més eficaç per identificar l’entorn. La mesura s’adopta especialment en els vols nocturns i en aquells en què les circumstàncies atmosfèriques ho aconsellen a efectes de la visibilitat. I s’aplica durant el rodatge de l’avió per la pista, en enlairar-se i en aterrar, així com durant les maniobres d’aproximació.