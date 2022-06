El risc d’insolació o cop de calor s’ha de tenir molt en compte durant aquests dies en què els termòmetres superaran els 40 graus a molts punts de l'Estat, sense oblidar el factor de la humitat excessiva, que poden produir la deshidratació de l’organisme. La prevenció, amb una bona hidratació, l’ús de roba adequada, caminar per l’ombra, una bona alimentació i evitar el carrer en les hores de més calor, entre altres mesures, és sempre la millor opció, segons expliquen els experts.

Símptomes d’una insolació

És fonamental saber quins són els símptomes d’un cop de calor per poder reaccionar a temps, ja que és una situació de risc que pot ser molt greu, especialment en persones grans i nens petits. En la fase inicial, els símptomes més habituals són mal de cap, marejos, nàusees i fins i tot vòmits. En la següent etapa apareixen nous símptomes, com les rampes, l'augment de la temperatura corporal (en 10-15 minuts pot pujar fins als 40 graus), convulsions, alteració de la consciència o desorientació. I aquesta ja és una situació de gravetat que exigeix una reacció immediata, ja que, si no, es pot arribar a produir un col·lapse de l’organisme.

Què fer davant d'un cop de calor?

Quan es reconeixen en una persona els símptomes d’una insolació o cop de calor, el més convenient és sempre acudir a un servei d’urgències. Però si per qualsevol raó això no fos possible, cal seguir els següents passos:

Portar la persona afectada a un lloc amb ombra i el més fresc possible.

Col·locar-la en posició semiasseguda, amb el cap aixecat per afavorir la respiració i que pugui entrar aire.

Per reduir la temperatura corporal, cal treure-li una mica de roba, donar-li aire (amb ventall o ventilador) i utilitzar compreses d’aigua freda al front, el clatell, el coll i altres parts del cos.

També ha de beure aigua fresca (l’ajudarà a baixar la temperatura corporal) per rehidratar-se, però ha de fer-ho a petits xarrups, no de cop, ja que això empitjoraria el seu estat.

Una vegada que hagi millorat el seu estat cal acompanyar-la a un servei mèdic d’urgències per sotmetre-la a una revisió exhaustiva i posteriorment a un estret seguiment mèdic durant alguns dies.

Si no es recupera o fins i tot arriba a perdre el coneixement, cal fer-la seure amb les cames flexionades i trucar immediatament a urgències.

Consells preventius per l'onada de calor

La Unitat d’Emergències i Protecció Civil de l’Ajuntament de Manresa comunica que la Generalitat de Catalunya ha activat en fase d’alerta el Pla PROCICAT per onada de calor.Tenint en compte que es preveu que durant aquesta setmana es superi el llindar de temperatures extremes, des de l’Ajuntament fa públics diversos consells preventius:

Consells preventius generals:

- Cal que us mantingueu informats de les previsions del temps i de les instruccions que donin les autoritats.

- Si us heu de desplaçar, informeu-vos de l’estat de les carreteres.

- Estigueu atents dels vostres familiars o veïns que es trobin en situació de vulnerabilitat, especialment les persones grans, perquè es protegeixin dels efectes de la calor.

- Davant d’una emergència seguiu les informacions i les indicacions de les autoritats a través dels mitjans de comunicació social (ràdio, televisió, web, twitter, etc.).

- En cas de necessitar ajut durant una emergència, truqueu al 112.

Consells preventius a casa:

Controleu la temperatura:

- Durant el dia, tanqueu les persianes de les finestres on toca el sol.

- A la nit, obriu les finestres de casa per refrescar-la.

- Estigueu-vos a les estances més fresques.

- Recorreu a algun tipus de climatització (ventiladors, aire condicionat). Si no en teniu, mireu de passar com a mínim dues hores al dia en llocs climatitzats (centres comercials, cinemes, etc.).

- Refresqueu-vos sovint amb dutxes, tovalloles mullades amb aigua, etc.

- Beveu aigua fresca de forma regular encara que no tingueu set.

- Si teniu animals de companyia, procureu que no s'estiguin al sol i hidrateu-los.

Als àpats:

- Feu menjars lleugers, eviteu els menjars molt calents i els que aporten moltes calories (salses, fregits, arrebossats).

- Preneu aliments rics en aigua (fruites, verdures i hortalisses); us ajudaran a recuperar les sals minerals perdudes per la suor.

- Beveu molta aigua i sucs de fruita al llarg del dia, encara que no tingueu set.

- No prengueu begudes alcohòliques.

Consells preventius a l’exterior:

Eviteu el sol directe:

- Porteu una gorra o un barret.

- Utilitzeu roba lleugera (cotó), de colors clars i que no sigui ajustada.

- Procureu caminar per l’ombra, estar sota un para-sol quan sigueu a la platja i descanseu en llocs frescos del carrer o en espais tancats que estiguin climatitzats.

- Porteu aigua i beveu-ne sovint.

- Mulleu-vos una mica la cara i, fins i tot, la roba.

- Eviteu sortir a les hores de més calor i eviteu les activitats físiques intenses.

Consells preventius si heu d’agafar el vehicle

- Eviteu viatjar amb cotxe durant les hores de més calor; porteu sempre líquids per hidratar-vos.

- No deixeu mai els nens ni les persones especialment vulnerables a l'interior del vehicle amb les finestres tancades. Tampoc podeu deixar dins el cotxe amb les finestres tancades els animals de companyia.

- Quan feu un viatge llarg, atureu-vos periòdicament per descansar i refrescar-vos.

- Feu una atenció especial als canvis sobtats de temperatura que es produeixen en entrar i sortir del vehicle.

Ajudeu els altres

Si coneixeu gent gran o malalta que viu sola:

- Mireu de visitar-los un cop al dia.

- Ajudeu-los a seguir aquests consells.

- Si prenen medicació, reviseu amb el seu metge si aquesta pot influir en la termoregulació i si s’ha d’ajustar o canviar.

Si trobeu alguna persona amb els efectes de la deshidratació:

- Aviseu urgentment els serveis mèdics o el 112

- Traslladeu-la a un indret més fresc.

- Doneu-li aigua, mulleu-la i venteu-la, fins que arribin els professionals de la salut.