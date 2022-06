La marca blanca va ser molt popular durant els anys 90 a Espanya. Quan els supermercats i hipermercats amb més presència al nostre país es van adonar que als consumidors els interessava més el producte que la marca i que les grans cadenes de distribució d’alimentació sobretot competien pel preu, van arribar a acords amb els fabricants perquè poguessin vendre productes sota la denominació genèrica del supermercat i així poder-ne rebaixar considerablement el preu.

Això va tenir tant impacte que moltes marques van impulsar campanyes per cridar a un consum responsable. Tots recordem, en la publicitat televisiva dels anys 90, allò de «la nostra marca no fabrica per a altres marques». Un clàssic que volia posar en valor una ensenya concreta.

El cert és que, a principis del 2000, la millora econòmica va fer que molts consumidors deixessin de banda aquestes marques blanques però només una dècada després, amb la nova crisi per l’enfonsament del maó, es va tornar a reprendre el costum de consumir aquestes marques. A Mercadona, per exemple, la gran majoria dels seus productes són de la seva pròpia marca: Deliplus i Hacendado han tingut tant èxit als nostres rebostos que gairebé no han deixat lloc per a altres productes.

Però, sabent que no hi ha cap cadena d’alimentació al nostre país que tingui fàbriques de tota mena d’aliments, el consumidor gairebé sempre es pregunta: ¿qui fabrica els productes que compro de marca blanca? En el cas d’Hacendado, per exemple, aquesta pregunta se sol repetir molt amb les pizzes fresques, un producte molt demandat i una solució ràpida en moltes famílies per un sopar d’última hora.

En aquest cas, la resposta és bastant senzilla. Les pizzes d’Hacendado les elabora Casa Tarradellas, una de les marques més reconegudes en aquest producte i que cada dia obté més vendes. Aquesta dada la van revelar fa mesos diverses webs especialitzades a fixar-se en els etiquetatges d’aquests aliments, que és on es pot veure qui hi ha darrere de determinades marques o productes de marca blanca que trobem als supermercats. És qüestió de fixar-s’hi i de saber on buscar i informar-se.