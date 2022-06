L’estiu és a la cantonada i Catalunya viu ja la primera gran onada de calor de l’any. Hi ha plans que permeten portar millor la calitja: anar a la platja o a la piscina, així com fer una barbacoa per passar una bona estona. ¿Sabies que en els pròxims mesos no pots plantar la graella allà on et vingui de gust? A més, la llei només permet utilitzar un tipus de barbacoa si la fas a l’aire lliure. Si en tens una de portàtil, continua llegint perquè amb el medi ambient no es pot jugar.

Fer una barbacoa és una activitat social i gastronòmica molt habitual amb el bon temps, però comporta un alt risc d’incendi forestal si no la fem bé. Actualment, estan cremant diversos focs de manera simultània a Catalunya, en concret a Artesa de Segre, Castellar de la Ribera i a Corbera d’Ebre. A més, els experts auguren que serà un dels estius «més complicats dels últims anys». La llei acota l’ús de barbacoes Entre el 15 de març i el 15 d’octubre, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat prohibeix fer foc de tot tipus en terrenys forestals. Tampoc es poden encendre als 500 metres que envolten aquests espais. D’aquesta manera, durant aquests set mesos no es pot encendre foc amb cap finalitat prop d’un terreny forestal, ja siguin boscos o matolls. Això inclou, evidentment, la crema de restes agrícoles o de jardineria, però també els focs d’esbarjo i les barbacoes. Excepcions a la norma Aquesta llei té tres excepcions pel que fa a les barbacoes a l’aire lliure. Es poden realitzar en les urbanitzacions si és en una barbacoa d’obra amb mataespurnes. És a dir, han de posseir dispositius mecànics que permetin aturar o apagar l’emissió o propagació de cendres o materials incandescents. A més, han de ser graelles que estiguin tancades per tres parets. Així que si tens una barbacoa portàtil, deixa-la a casa. També es pot disfrutar d’una graellada a les instal·lacions construïdes per a això en les àrees recreatives que compleixin la normativa. Compte: és obligatori disposar d’una autorització expressa de l’ajuntament on estigui localitzada. La tercera excepció és la comentada anteriorment: fora del perímetre de 500 metres de qualsevol terreny forestal. Els experts recomanen encendre les barbacoes lluny de la vegetació i tenir aigua a prop per si cal apagar algun petit incendi.