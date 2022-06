Quan els dies s’allarguen i les temperatures pugen, és natural passar més temps amb les finestres obertes. I això no és tot: a la gent li agrada passar temps a la terrassa, fins i tot a la nit prenent un aperitiu. Si tens un jardí, a més de treballar en les plantes, comença a organitzar sofàs, taules i cadires. És agradable passar temps al camp, potser amb el teu gos. Tanmateix, un inconvenient típic de l’època estival és la presència d’alguns insectes que poden provocar infeccions i picors.

Entre els que apareixen amb més freqüència a l’interior o a l’exterior hi ha les mosques, els mosquits i els paràsits. Entre els mitjans de defensa que podem col·locar a les finestres i finestrals hi ha, sens dubte, les mosquiteres. Equipats amb una gruixuda xarxa, bloquegen el pas dels insectes. Però sabem que no són suficients. Sempre hi ha maneres d’entrar, i de vegades cal obrir-les. A més de l’ús d’esprais o pastilles insecticides, vegem alguns remeis naturals que podrien mantenir allunyats aquests molestos i perillosos insectes:

Per mantenir allunyades les mosques, pots posar una planta d’alfàbrega al balcó o a l’ampit de la finestra. És útil a la cuina, però la seva olor seria desagradable per a aquests insectes;

Una altra solució és posar petits bols amb grans de pebre; les mosques i els mosquits també semblen no agradar-los altres olors. Aprofita la seva aversió col·locant boles de cotó amarades en oli essencial d’eucaliptus i citronel·la en petits recipients, o utilitza difusors. La citronel·la també es pot cultivar, potser al jardí.

Per mantenir els mosquits, les mosques i els paràsits allunyats de casa teva i el jardí, vet aquí algunes plantes i remeis naturals útils, a més de la citronel·la.

Altres solucions:

Contra les mosques i els mosquits, pots utilitzar gerani perfumat. A més de tenir una aroma agradable per a nosaltres però desagradable per als insectes, produeix boniques flors; al jardí podem cultivar dues boniques plantes amb flors, la calèndula i la catalpa, que repel·leixen els mosquits;

El crisantem, una flor bonica i acolorida, també sembla que és útil per repel·lir insectes.

Quant als paràsits, o flebòtoms, s’assemblen als mosquits i són perillosos per als humans i els gossos. Si et pica aquest insecte, pots tenir mals de cap, esgarrifances, dolors musculars i altres símptomes. En els gossos, la leishmaniosi canina pot ser mortal si no es tracta a temps. Per aquesta raó, els gossos han de ser tractats amb antiparasitaris. Altres mesures són netejar bé les seves casetes, evitar l’estancament d’aigua i netejar els canalons. Entre les plantes que poden allunyar les plagues hi ha l’alfàbrega i el romaní, però també la citronel·la, el gerani i l’encens.

Per tant, per mantenir allunyats els mosquits, les mosques i els paràsits, pots provar remeis naturals abans de recórrer a altres solucions.