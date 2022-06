El ventilador ha estat el nostre millor aliat durant l'onada de calor que ha acabat aquest diumenge, i ho continuarà sent al llarg del proper estiu, que es vaticina amb aquest ritme infernal. Per aquesta raó, cal cuidar el ventilador al màxim per evitar que reparteixi per l'habitació pols i altres partícules nocives per a la salut. Ja sigui de sostre, paret o taula, segueix aquests consells per netejar els ventiladors de forma ràpida i efectiva.

Així pots netejar el teu ventilador: Has de tenir en compte que l'ideal és netejar el ventilador dues vegades al mes. Per fer-ho: Desendolla el ventilador per evitar que s'activi mentre l'estàs netejant.

Si es poden retirar les reixetes, fes-ho i així la neteja serà molt més senzilla.

Utilitza un drap humitejat en aigua i sabó neutre o detergent i neteja les hèlixs i la reixeta.

Per al motor i la base pots fer servir un raspall suau.

Asseca-ho tot amb un drap. Pel que fa als ventiladors de sostre, tingues més cura perquè solen ser més fràgils que els de peu o taula: enfila't a una escala amb cura i utilitza un drap humit en primer lloc i un altre sec per acabar.