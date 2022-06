Tot i que no són obligatoris (ni de bon tros), hi ha esdeveniments en els quals algunes persones opten per portar sabates de taló. Tanmateix, la majoria de models d’aquest tipus de calçat són d’allò més incòmodes. Existeixen diversos trucs –uns de més rars que d’altres– per evitar el dolor dels talons (i, si no, sempre quedarà l’opció de portar unes sabates planes a la bossa de mà).

Quin model triar? El primer pas és elegir el model adequat. En primer lloc, ens hem d’assegurar que les sabates queden ben agafades al nostre peu. També cal tenir en compte el tipus de taló, ja que els menys dolorosos tendeixen a ser els talons quadrats amb plataforma, en comparació amb els clàssics d’agulla. A més, convé elegir un model encoixinat i que pesi poc. Trucs per evitar el dolor Ara bé, malgrat haver elegit un model que compleixi aquests requisits, és habitual patir rascades les primeres vegades que ens posem aquest tipus de sabata, perquè encara no s’han adaptat a la forma dels nostres peus. Existeixen trucs clàssics, com els de posar-nos els talons per casa amb uns mitjons (no excessivament gruixuts), durant diverses hores, un parell de dies abans de portar-los per sortir al carrer. Després hi ha el truc del congelador. N’heu sentit parlar? És un altre remei per als talons que queden excessivament ajustats, especialment a l’estiu, quan els peus es dilaten lleugerament a causa de la calor. Consisteix en el següent: ficar les sabates en una bossa de plàstic i deixar-les al congelador durant 12 hores. Després cal treure-les i esperar que tornin a estar a temperatura ambient. Explica la llegenda que això ajuda que s’eixamplin una mica, i siguin més còmodes de portar.