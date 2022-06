Avui, 21 de juny, és el Dia Internacional del Ioga, que pretén conscienciar a la població dels beneficis d’aquesta pràctica: promou el benestar físic, emocional, mental i espiritual.

En una sessió de ioga es treballen diferents tècniques que contribueixen a buscar aquest equilibri cos-ment tant necessari: posicions corporals, exercicis de control respiratori, tècniques de relaxació i tècniques de meditació.

Les posicions corporals no són només un exercici físic. Si que ajuden a tenir cura dels ossos, les articulacions i la musculatura però van més enllà. Equilibren tota l’estructura orgànica (millorant el funcionament dels sistemes digestiu, urinari, reproductor, circulatori i respiratori) i actuen sobre el sistema nerviós i el sistema endocrí. A més, tenen incidència a nivell emocional i mental.

Les tècniques de relaxació ajuden a refer-se de les tensions i a donar descans i un espai de recuperació tant al cos com a la ment. Cal destacar que quan parlem de relaxació també ho fem a diferents nivells: físic, emocional i mental. Els espais de relaxació són especialment necessaris com a mesura de recuperació si es pateix estrès.

«Ioga per a la humanitat»

«Ioga per la humanitat» és el lema que s’ha triat per celebrar el Dia Internacional del Ioga 2022. Molta gent va començar a practicar aquesta disciplina durant la pandèmia de la covid, per mantenir-se actius i en bon estat de salut. El ioga pot servir per buscar un estil de vida sostenible per a la humanitat, en harmonia amb el planeta.

Fes ioga al Bages

Inspira Ioga, Can Mussol i Aura Ioga són tres centres del Bages que imparteixen classes de ioga.

CAN MUSSOL NATURA Casa Jaumandreu S/N Fonollosa 626 38 16 01 www.canmussol.com



INSPIRA IOGA Muralla de Sant Francesc, 49, 1r Manresa 669 75 75 61 inspiraioga.cat