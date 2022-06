La bugada és una tasca domèstica que sembla més senzilla del que en realitat és. I és que rentar la roba sense espatllar peces, que no surti arrugada i eliminant tota mena de taques i olors no és tan fàcil com sembla. Per obtenir els millors resultats, els professionals del sector compten amb petits trucs que aconsegueixen fer la seva tasca més fàcil. Aquests són alguns dels més senzills que pots fer amb coses que segurament tens a casa.

Treure la roba sense arrugues de l’assecadora

Tot i que cada vegada són màquines més perfectes, les assecadores continuen traient la roba bastant arrugada amb els programes estàndard. Per evitar això, hi ha la possibilitat d’utilitzar un senzill truc casolà. Si introduïm quatre glaçons abans de començar el procés, aconseguirem que la roba surti sense gairebé arrugues. Això és a causa que la condensació que provocarà aquest gel quan passi d’estat sòlid a gasós, afavorirà que la roba surti tan estirada com sigui possible.

Aconseguir que les tovalloles surtin esponjoses i perfumades de la rentadora

Les tovalloles són articles que amb el pas del temps, i especialment després de sotmetre’s a rentats en màquina, perden suavitat i esponjositat. Aconseguir que es mantinguin com el primer dia no és tan difícil. Per fer-ho, tan sols cal seguir aquest senzill truc: quan les anem a introduir a l’assecadora, hi ficarem també un cabdell de llana a què afegirem unes gotes d’oli d’essencial. Així la fragància envairà el bombo de la màquina i les tovalloles.

Eliminar taques difícils en roba blanca

Netejar taques en roba blanca sol ser tasca difícil. Especialment les de vi, cafè o greix. Al supermercat és fàcil trobar-hi diversos productes que ajuden en aquest tipus de situacions. Si bé hi ha un mètode casolà que no és menys eficaç que qualsevol químic. Tan sols cal triturar una aspirina en un vas d’aigua. Després cal aplicar el resultat sobre la taca i ficar-ho a la rentadora en un programa normal. Si no funciona a la primera, aquest procés s’ha de repetir una o dues vegades més.

Truc per eliminar pudors de la rentadora

La rentadora és un dels electrodomèstics que més hem de cuidar. No en va la nostra bugada i la roba que més ens agrada posar-nos depèn que funcioni correctament. En no poques ocasions tot i que aquest electrodomèstic no estigui espatllat genera molta pudor i ens fa la sensació que la roba no surt del tot neta. És igual les vegades que la rentis. La pudor és especialment desagradable segons van passant els dies. Llavors ¿com podem solucionar-lo? Hem preguntat als experts en neteja i ho tenen clar. N’hi ha prou amb un senzill truc que pots aplicar en una sola nit perquè la teva rentadora estigui com nova.

La tècnica és senzilla. Amara dues baietes amb una mica de lleixiu. Tingues en compte en aquest punt que estàs tractant amb un producte molt tòxic, per tant, si tens animals o nens petits a casa controla les hores que apliquis aquest remei.

Una vegada que tinguis les baietes molles deixa-les a sobre de les gomes de la rentadora durant tota la nit. L’endemà retira les baietes i fica una mica de vinagre de neteja al lloc del suavitzant. Fes un rentat llarg amb aigua calenta i la rentadora buida per evitar que quedin restes de lleixiu. I ja està.

Tingues en compte que és molt important sempre i en tot moment que cuidis la rentadora. És un dels electrodomèstics més cars que pots trobar. Els tècnics en aquest tipus d’electrodomèstics tenen clar que hi ha un error per sobre de tots que cal evitar: carregar en excés el tambor d’aquest electrodomèstic. I és que aquest error és el que fa que les rentadores s’espatllin.

