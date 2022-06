Cuidar-se i lluir un bon cos ens agrada a totes i a tots, per això cada vegada van més buscats tractaments que garanteixin els millors resultats. El drenatge limfàtic amb el mètode Renata França n’és un, i de fet s’ha convertit en el massatge més utilitzat per a famoses i influencers. Ara, ha arribat també a Manresa! Et pots fer el aquest tractament al centre So Hum, de la mà de Vanesa Egea. El drenatge limfàtic Renata França t’ajudarà a què no et sentis pesada, et permetrà reduir la retenció de líquids, els problemes de circulació i la disminució de cel·lulitis. Tal com explica Vanessa Egea: "És una massatge manual més intens i ràpid, que activa i estimula el sistema limfàtic, i treu les toxines del cos. Això fa que es desinflin les parts on s’acumulaven aquestes toxines i es noti una reducció".

S’ha de tenir en compte que el fet que s’acumulin líquids als teixits pot ser a causa d’un mal funcionament del sistema, per això el mètode Renata França ha d’anar acompanyat d’una ingesta suficient de líquids i una alimentació equilibrada. Una bona dieta ajuda a potenciar els resultats del massatge, així com la pràctica d'exercici físic. Vanessa Egea recomana aquest tractament sobretot per a persones amb cel·lulitis i també per a aquelles que tenen una mala circulació: "No només permet millores físiques sinó també de salut, després de les sessions de drenatge limfàtic Renata França els clients noten més lleugeresa a les cames i se senten més bé perquè han eliminat toxines". En una sola sessió ja es poden constatar els seus efectes i experimentar una sensació de benestar i lleugeresa. I el drenatge limfàtic es pot complementar amb el massatge moldejador Renata França, per moldejar i tonificar el cos. T’interessa el mètode Renata França? No t’ho pensis, vés a So Hum, a Manresa, on Vanessa Egea t’assessorà. SO HUM El Pont de Vilomara, 1 Manresa 665 35 26 95 @so_hum_espai vanessaem77@gmail.com