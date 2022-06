Netejar casa nostra sempre sol ser una feina tediosa per a la gran majoria i que consumeix hores del merescut descans que un s’ha guanyat després d’una dura setmana de treball. No obstant, la importància és capital a l’hora de mantenir una casa lliure de bacteris que puguin perjudicar la nostra salut. Netejar i desinfectar és una cosa que s’ha d’intentar fer sovint i minuciosament perquè la brutícia desaparegui de manera efectiva. La cuina i el lavabo són les dues estances que requereixen especial atenció a l’hora de mantenir neta la nostra casa

És important fregar, però també és fonamental netejar la pols del terra i de les parets. Hi ha multitud de productes i de marques al supermercat per afegir al nostre arsenal de neteja i combatre la brutícia. No obstant, hi ha remeis casolans igual d’efectius (i fins i tot més saludables) per netejar la casa i que a més no suposen un cost addicional per a la nostra butxaca

El vàter del lavabo és un dels llocs que més brutícia acumula i que requereix especial atenció per netejar-lo. Per això, aquí et mostrem un producte que tens a casa i que t’ajudarà a deixar aquest espai de casa teva tan lluent i lliure de bacteris com el primer dia. Es tracta del vinagre, un aliat fonamental contra la brutícia i les propietats desinfectants del qual el converteixen en un element fonamental a l’hora de netejar qualsevol racó. L’ideal per eliminar la brutícia visible és escalfar un vas de vinagre a una temperatura de 40 graus. A continuació, ho barregem amb bicarbonat de sodi i una solució de iode. Després, aboca la barreja al vàter i frega per eliminar la brutícia. Una altra opció és abocar el producte al tanc del vàter i dins del mateix lavabo i deixar que reposi durant tota la nit perquè el producte actuï.

El vinagre és molt útil per netejar qualsevol superfície de la cuina i també del lavabo.