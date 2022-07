Anar de vacances és, ja per si mateix, una inversió de diners important. Gastem en transport, allotjament, menjar... I no és desitjable fer-ho en coses que no necessitem, com el «consum fantasma» que es dona al mantenir endollats els electrodomèstics de casa, com per exemple la TV.

Segons informa l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), és recomanable deixar desconnectats tots els electrodomèstics de la casa, per evitar el consum d’energia en ‘stand by’, que sol suposar aproximadament el 10% del consum de les llars. De fet, l’entitat destaca que una llar mitjana pot arribar a estalviar uns 7,50€ al mes, si desendollem aparells electrònics com el televisor, el robot de cuina, la torradora o la cafetera.