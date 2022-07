L’arribada de l’estiu implica més presència de mosquits. Aquests insectes, molt poc estimats entre la població, s’alimenten de sang, i les picades de les femelles són la causa de l'aparició de bonys envermellits sobre la pell que provoquen una molesta picor. Per aquestes raons, aquests animals són un blanc habitual per als humans.

Tot i això, algunes variants que s’assemblen a aquest insecte no suposen cap perill ni molèstia, per això no és necessari eliminar-los. És el cas de les típules, anomenades ‘mosquit gegant’ per la seva gran mida, que oscil·len entre els 2 i els 100 mil·límetres. Aquests animals no són mosquits, sinó dípters, una ordre d’insectes diferent. Al seu torn, els també coneguts com a espiadimonis no piquen ni es nodreixen de la sang dels humans.

Cap amenaça per als humans

Malgrat la seva imponent aparença, amb potes allargades, ales sempre obertes i un cos més gran que el dels mosquits, d’uns 60 mil·límetres aproximadament, les típules no suposen una amenaça per als humans, ja que no piquen.

La semblant aparença d’aquests insectes amb els mosquits provoca que sovint se les confongui, però, tal com va informar l’any passat el compte de Twitter Enséñame de Ciencia, són totalment inofensives.

Hola, me presento, soy un tipula, comúnmente conocido como "mosquito gigante".



Por el desconocimiento de muchas personas, me están quitando la vida sin ser un peligro. No me alimento de tu sangre. Me alimento del néctar de las flores y ayudo a polinizar.



Por favor no me mates. pic.twitter.com/9PpYrnog7w — Enséñame de Ciencia (@EnsedeCiencia) 15 de agosto de 2021

Aquest usuari, que difon «continguts que fomenten la curiositat, l’aprenentatge i la ciència en general», va publicar el 2021 una foto comparant la mida de la típula amb la d’una moneda. Al tuit, va afegir que aquest animal s’alimenta del nèctar de les flors, cosa que serveix per pol·linitzar, i va instar els seus seguidors a no matar l’animal.