Els ‘outfits’ que vestia Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) ‘Sexe a Nova York’ mai passaven desapercebuts. Molts van quedar al nostre imaginari, fins i tot quan ja fa 18 anys de l’emissió de l’últim episodi de la sèrie; tot i que després van venir dues pel·lícules i una seqüela –‘And Just Like That’– que no entrarem a valorar.

Un dels vestits més icònics de la sèrie és un amb estampat de diari, que és el que la protagonista porta en l’episodi número 17 de la tercera temporada. Concretament, apareix vestida així en la seva incòmoda trobada amb Natasha en un restaurant, qui la rebutja després d’haver-la enxampat amb el seu llavors marit, Mr. Big. Per sort per als i les fans de l’exitosa sèrie d’HBO, Stradivarius ha creat la seva pròpia versió del mític vestit curt amb estampat de diari. A més, està a la venda per un preu molt més econòmic que el disseny original de John Galliano: 19,99 €. L’actor Chris Noth, Mr. Big a ‘Sexo en Nueva York’, acusat de dues violacions A la pàgina web oficial de la marca d’Inditex, descriuen la peça com un «vestit curt setinat d’escot fluid i tirant fi», és 100% de polièster i pot adquirir-se tant en botigues físiques com a la seva botiga ‘online’. El número de referència és el 8200/125-I2022.