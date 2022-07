Cada estiu molts es repeteixen la mateixa pregunta: està prohibit conduir amb xancletes? La resposta és que no consta especificat al reglament, però sí que et poden multar per això. Ho explica la Guàrdia Civil en un tuit que utilitza l’humor per instar els conductors a difondre una informació que, cada estiu, genera dubtes. Així que, si vas amb cotxe a la platja i no vols prescindir de les xancletes pots optar per portar al cotxe un calçat de recanvi.

#SabíasQue no está específicamente prohibido conducir con chanclas, pero puedes ser sancionado por no ser capaz de mantener la libertad de movimientos

Ahora vas y le das a RT para que todos se enteren. 😂#NoEsPorLaMulta #ViajeSeguro2022🛣️ a la #playa 🏖 pic.twitter.com/kqcn6H8kxu — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) 10 de julio de 2022 Article 18.1: El conductor del vehicle està obligat a mantenir la seva pròpia llibertat de moviments, el camp necessari de visió i l’atenció permanent a la conducció; així com cuidar la posició adequada i que la mantinguin la resta dels passatgers, i l’adequada col·locació dels objectes o animals transportats. Article 17.1: Els conductors hauran d’estar en tot moment en condicions de controlar el seu vehicle. Article 3.1: S’haurà de conduir amb la diligència i precaució necessàries per evitar tot mal, propi o aliè, cuidant-se de no posar en perill, tant el mateix conductor com els altres ocupants del vehicle i la resta dels usuaris de la via. Sanció de 80 euros Conduir amb xancletes, doncs, limitaria la capacitat de moviment d’un conductor, i pot provocar una multa que pot ser de fins a 80 euros, tot i que no implica una pèrdua de punts en la majoria dels casos. El més aconsellable és portar un calçat lleuger, còmode i ben subjectat al peu que permeti tenir bon tacte per controlar el vehicle en qualsevol situació. Mig milió de conductors condueixen descalços en moltes ocasions i uns 800.000 diuen que es posen al volant habitualment amb xancletes, segons un informe sobre ús del calçat durant la conducció elaborat per Reial Automòbil Club d’Espanya (RACE) el 2000, que inclou una enquesta a més de mil conductors.