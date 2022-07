Segurament, els mosquits són dels insectes que menys compassió desperten. No n'ets conscient, però sempre hi són, espiant-te, esperant el moment oportú per punxar-te i deixar-te un regal en forma de picor. Cada estiu intentem trobar la fórmula definitiva d'eliminar-los.

En aquesta època, i més des de l'arribada del mosquit tigre, molts municipis preparen plans per frenar la seva propagació i nosaltres també hi podem contribuir. 1. El primer remei que pot ser efectiu és l'ús d'olis essencials. De fet, els mosquits odien les essències. S'aconsella diluir-los en una mica d'aigua i posar-los en recipients repartits per l'habitació. L'ideal seria fer servir olis de llimona o de citronella. Els mosquits quedaran atordits i confosos. Quines plantes funcionen com a repel·lent de mosquits? 2. Una segona solució és utilitzar espelmes de citronella. Encendre-les a la nit pot ser una bona idea i a més deixen una olor agradable. En cremar, desprenen una olor que molesta als mosquits i els desorienta. No els agrada i se n0allunyen. En canvi, deixen un bon ambient a la llar. 3. També és fonamental tenir algunes plantes al balcó per mantenir allunyats aquests molestos insectes. Hauríem de plantar alfàbrega, geranis i fins i tot alls. Es tracta de repel·lents naturals molt útils per molestar els mosquits. 4. I precisament l'all és el quart remei. Tallat a rodanxes i col·locat al voltant de les habitacions. També són bones les rodanxes de ceba o, millor encara, de llimona, però xopes en vinagre blanc.