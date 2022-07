Amb temperatures entre els 30 i els 40 graus, els aires condicionats no tenen gaires moments per descansar. Qui més qui menys, a les llars on s'ho han pogut permetre, han fet el possible per intentar alleujar els mesos de calor posant ventiladors i aires condicionats, sobretot a la nit. També ha obrir les finestres i balcons per intentar aconseguir una mica d’aire fresc, sobretot, intentant que hi hagi corrent d’aire.

Sorolls a la nit El problema de dormir amb les finestres obertes, si es viu en una ciutat, és el soroll, ja sigui de trànsit, de gent al carrer o de qualsevol lladruc de gos. Però, també, de l’aire condicionat del veí. Si aquest és el teu cas i tens un aparell molest a prop que t’impedeix agafar el son, el primer que has de fer és parlar amb el veí en qüestió, a veure si és possible arribar a una entesa cordial que sigui satisfactòria per a tots dos. Per exemple, us podríeu posar d’acord en les hores per utilitzar l’aire condicionat. Comunitat de veïns Si no hi ha manera, hauràs d’acudir a la comunitat de veïns del responsable de l’aire condicionat, per explicar el problema. L’article 7 de la Llei de Propietat Horitzontal assenyala que el propietari de cada pis o local podrà fer una modificació sempre que «no menyscabi o alteri la seguretat de l’edifici, la seva estructura general, la seva configuració o estat exteriors, o perjudiqui els drets d’un altre propietari, havent de donar compte de tals obres prèviament a qui representi la comunitat». És a dir, no es poden modificar sense autorització de la comunitat de propietaris la façana, els patis interiors o la terrassa de l’edifici, que solen ser els llocs on s’instal·len aquests aires condicionats. Límits legals Finalment, i si res de l’anterior funciona, hauràs de trucar al teu ajuntament o administració local, ja que els límits màxims de soroll estan determinats per cada consistori. En general, són de 35 dB (decibels) per a l’horari diürn –entre les 7 i les 23 hores– i de 30 dB per al nocturn. Així doncs, hauràs de demanar que facin un mesurament dels sorolls de l’aparell i iniciar així una reclamació per la via administrativa.