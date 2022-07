Per a les persones que tenen jardí o terrassa, gaudir d'una hamaca per a descansar en els dies de calor és una gran idea. No només és un llit portàtil, sinó un lloc per a descansar a l'aire lliure i estar en contacte amb l'entorn.

Encara que hi hagi molts estils d'hamaca, la millor opció és la de lona, perquè es pot fer a casa amb facilitat i perquè resisteix bé als canvis de temps. Per fer aquesta hamaca, necessites una lona de bona qualitat de 2 metres de llarg i 1,5 d'ample, una corda, una agulla i un fil per a fer el doblec. Tingues en compte l'espai que hi haurà entre els dos arbres o pilars on es penjarà. Per fer el doblec, simplement doblega les vores i cus-les, així seran més duradors i resistents. Es pot fer a mà o amb la màquina de cosir. El segon pas és doblegar els extrems de l'hamaca, fent un altre doblec. Deixa aproximadament un espai d'uns 10 cm d'espai interior, creant així un forat on es passarà la corda. Òbviament, es fa pels dos extrems, per poder enganxar la nostra hamaca correctament als arbres. Ara és el torn de penjar l'hamaca a l'arbre, fent-ho a l'altura desitjada i lligant bé les cordes. També pots utilitzar ancoratges d'acer. A l'hora de lligar, la corda no ha d'estar massa tibant perquè sigui còmoda. Ara bé, si està massa fluixa, podries caure. Cerca el punt just entre fermesa i comoditat.