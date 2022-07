La millora de la situació sanitària i el final de les restriccions per coronavirus han provocat que s’hagi donat una important recuperació del turisme a Espanya al llarg dels últims mesos.

Segons les estimacions disponibles, molts dels visitants <strong>optaran aquest estiu per agafar l’avió</strong>, l’opció més ràpida per realitzar trajectes llargs. Malgrat això, hi continua havent una gran part de la població que, per necessitat o per gust, es decideix any rere any per viatjar amb cotxe.

És per això que us proposem 10 rutes ideals per recórrer sobre rodes algunes de les zones més boniques de la Península Ibèrica.