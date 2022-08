Les vacances d'estiu impliquen, entre altres coses, la renovació de documents indispensables per viatjar, com el document nacional d'identitat (DNI) o el passaport. En el cas del segon, diversos usuaris han reportat confusions per la tipografia de les últimes remeses, on costa distingir entre la lletra 'O' i el número '0'.

Aparentment, podria tractar-se d'una ambigüitat sense importància, però el cert és que algunes persones han alertat de la possibilitat de no poder volar a altres països perquè el número del passaport original i l'indicat en les autoritzacions de viatge, necessaris en desplaçaments als Estats Units i altres països, no coincideixen.

Número o lletra?

Les xarxes socials han començat a fer-se ressò d'aquesta 'equivocació' gràcies a Nacho Carretero Molero, un usuari que ha compartit la seva experiència d'un viatge frustrat als Estats Units per culpa de la tipografia de la seva documentació: «Les últimes remeses de passaport a Espanya comencen per PAO, però la tipografia està portant a confusió, ja que sembla que sigui PA0. Molta cura, sobretot si viatges als EUA», comença el fil.

Tal com explica el mateix usuari, per viatjar al país nord-americà és necessari validar el formulari Sistema Electrònic per a l'Autorització de Viatge (ESTA). Per això, en cas que el número del passaport original, que comença amb tres lletres, i el que apareix en l'autorització no coincideixin, el turista podria quedar-se a terra i perdre el seu vol. «Afortunadament, l'ESTA s'aprova amb bastant rapidesa, no solen trigar més d'una hora», afegeix Carretero en un tuit posterior.

Un 'error' evitable

El succés ha desencadenat les queixes de diversos internautes, que no entenen per què no s'han fet servir diferents tipografies o mètodes per diferenciar millor la lletra del número. Una de les solucions ofertes en les respostes al tuit original és la d'utilitzar alternatives com el «zero ratllat o amb un punt en el centre del dígit», tal com proposa Álvaro Valiño.

Amb tot, a l'espera que aquestes ambigüitats se solucionin, aquells viatgers que han patit les conseqüències d'aquesta confusió recomanen comprovar els formularis que es tramitin, assegurant-se que la identificació del passaport indicat comença amb tres lletres. Així mateix, altres cibernautes han compartit imatges dels seus respectius documents que poden resultar útils a l'hora de detectar les diferències entre la lletra O i el número zero.