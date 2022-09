Desinfectar el vàter és tant o més important que netejar-lo. El vàter és un dels llocs que necessitem que estigui més net per poder estar còmodes mentre fem les nostres necessitats, tant a casa com a fora. Tot i que la majoria sol utilitzar productes químics per a la seva desinfecció, també hi ha remeis casolans perquè quedi lluent i lliure de bacteris. Perquè aquesta tasca sigui una mica més suportable, vet aquí un truc perquè el puguis netejar en menys d’un minut.

A més del lleixiu, hi ha altres productes de neteja efectius per afegir al nostre magatzem de neteja per combatre la brutícia i els bacteris del vàter, fins i tot quan està groc. I amb un producte que normalment es troba a totes les cuines: el vinagre. Aquest líquid no només neteja i combat les pudors, sinó que és un desinfectant molt efectiu sense la necessitat d’utilitzar productes químics. A més és un producte econòmic que es pot trobar a qualsevol supermercat. Com es fa servir? Perquè el resultat sigui perfecte, hem d’escalfar un vas de vinagre i barrejar-lo amb bicarbonat de sodi i iode. Aquesta barreja s’ha d’abocar a l’interior del vàter, guardant-ne una mica per poder fregar l’exterior amb un drap. També es pot deixar actuar el producte durant tota la nit per a una efectivitat més gran. I, tot i que es tracti d’una tasca molesta per a molts, convé fer-la diàriament per evitar infeccions.