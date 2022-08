El paper d’alumini és un producte imprescindible per a qualsevol cuina. No només per la seva utilitat a l’hora de conservar els aliments oberts, que potser és el seu ús més estès, sinó perquè es tracta d’un material que s’adapta a moltes funcions diferents i pot convertir-se en una bona solució davant dels imprevistos del dia a dia.

A continuació, en recollim algunes de les més destacades: