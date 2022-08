Existeixen certs menjars que no són tan saludables com semblen. El cas del qual parlarem a continuació fa referència a un dels sopars més populars per la rapidesa i facilitat per preparar-lo i pel bon gust que té, tot i que podria perjudicar la nostra salut, segons adverteixen metges i nutricionistes.

Es tracta, ni més ni menys, que del famós biquini o sandvitx mixt, que es prepara amb pa de motlle, pernil dolç i formatge. Però abans de posar-te les mans al cap i evitar-lo per sempre, has de saber que té un per què i rau en la qualitat dels ingredients que se solen utilitzar per a aquest entrepà. T’ho expliquem a continuació.

Pa blanc de motlle

En primer lloc, parlem del pa. Normalment, per a aquest plat s’utilitza un pa blanc de motlle. Està elaborat amb farines refinades sotmeteses a uns processos que redueixen la seva qualitat nutricional, a diferència del pa integral. Així, el pa blanc pot ser negatiu per a la salut perquè eleva els nivells de sucre en sang, augmenta la tendència a acumular greix i pot produir un efecte inflamatori al nostre cos.

Pernil dolç

El següent ingredient controvertit és el pernil que utilitzem. A l’hora de comprar un pernil dolç, és molt important fixar-se en la llista d’ingredients i, molt especialment, en el percentatge real de carn de porc que conté l’embotit que volem comprar. Tot i que resulti sorprenent, hi ha pernils que només contenen un 55% o 60% de carn real i la resta d’ingredients afegits no són els més recomanables per a la salut. L’ideal és utilitzar un pernil cuit que contingui, com a mínim, un 85% de carn de porc.

Formatge

Finalment, és necessari parlar del formatge. Per desgràcia, sovint els formatges que s’utilitzen per fer sandvitxos o entrepans són de baixa qualitat i contenen ingredients com olis refinats o additius que els converteixen en ultraprocessats. Segons els nutricionistes, perquè un formatge es consideri de bona qualitat ha de contenir llet, sal, ferments làctics i quall, sense estendre gaire la llista d’ingredients.