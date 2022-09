L’arribada de la <strong>tardor</strong> està cada vegada més a prop, i amb ella també poden arribar els primers <strong>canvis de ‘look’</strong> després de les vacances d’<strong>estiu</strong>. Una tallada de cabells pot ser la millor solució per aconseguir sanejar els cabells mitjançant retocs a les puntes obertes i a les zones danyades dels cabells.

Un dels ‘looks’ que promet ser <strong>tendència</strong>de la tardor del 2022 és el ‘shaggy’, un tall dels setanta de mitja cabellera que s’aconsegueix a partir de capes curtes i fines, que donen lloc a una forma i un volum natural i amb personalitat.

Una infinitat de variants

Si una cosa permet el ‘shaggy’, a més de la possibilitat de portar-lo totalment despentinat, és la varietat de talls que poden resultar d’aquest mateix estil. Amb moviment, amb metxes, recollit... Aquest <strong>pentinat </strong>pot adaptar-se a qualsevol gust i necessitat.

Un exemple d’aquesta versatilitat pot observar-se comparant el tall depersonatges famosos com <strong>Billie Eilish</strong>o <strong>Taylor Swift</strong>. Així mateix, tot apunta que el ‘shaggy’ que més es portarà serà aquell amb moviment, sense allisats fets amb <strong>planxa</strong>. D’aquesta manera, aconseguir rínxols i ones en dues direccions serà possible de forma ràpida i senzilla.