Les baietes són un element imprescindible per netejar la llar. Ens serveixen per netejar i eixugar tota mena de superfícies i moltes d'elles es poden rentar i tornar a fer servir unes quantes vegades. Però no duren per sempre i és en aquest moment quan ens preguntem: Què n'hem de fer de les baietes velles? A quin contenidor van?

Una baieta sol estar creada amb cotó o microfibres i tenen la capacitat d'absorbir líquids. Amb elles poden netejar la pica, la plaques de cocció, la vaixella, els sanitaris, els taulells, les rajoles, les taules, les portes, la banyera... fins i tot la carrosseria del cotxe. Per a totes les superfícies, ja sigui plàstic, metall o ceràmica. Els tres trucs per rentar la roba que utilitzen a les bugaderies i que pots utilitzar a casa teva Ara bé, tot i que siguin teixits, no es poden llançar als contenidors de roba. Tampoc als recipients grocs, per als envasos i plàstics. Ni a l'orgànica, ja que no són biodegradables. Així doncs, a on les hem de dipositar? Segons el portal 'Residu on vas', de l'Agència de Residus de Catalunya van a la Fracció / Resta. Trucs per netejar casa teva en menys d'una hora És a dir, les baietes s'han de dipositar amb la resta d'objectes que no es poden reciclar ni aprofitar per a res més. Un cop al contenidor gris, aniran a parar a una planta de tractament. En aquests punts es fa una última separació entre allò que pot esser reciclat i el que no i finalment, el que queda, s'envia a una incineradora o a l'abocador.