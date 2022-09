Cada dia es necessiten entre 800 i 1.000 donacions de sang a Catalunya per garantir que tothom tingui sang quan en necessita. Però no sempre el teu tipus de sang és compatible amb tothom. Saps qui pot donar sang i de quin grup en pots rebre en funció de quin sigui el teu?

A través de les xarxes socials, el Banc de Sang ha compartit una graella per saber a qui pots donar sang en funció del teu grup sanguini. Les persones que tenen la possibilitat de donar sang a un grup més ampli de gent són aquelles que són AB+. La sang d'aquests pacients és compatible amb vuit grups sanguinis diferents. D'altra banda, les persones que tinguin O- són les que tenen les possibilitats més limitades, ja que només poden compartir sang amb gent que també formi part del mateix grup.

Tots els grups sanguinis són imprescindibles, però... saps a qui pots #donarsang i de quin grup en pots rebre en funció de quin sigui el teu? Aquí t'ho expliquem 😊👇🏻https://t.co/4UltLTR2KO #ViuiFesViure #etsIMPRESCINDIBLE pic.twitter.com/yrVnLgGF2d — Banc de Sang (@donarsang) 4 de septiembre de 2022

Requisits per ser donant

Per ser donant, has de tenir en compte una sèrie de requisits, entre els quals tenir una edat compresa entre els 18 i 65 anys, pesar més de 50 quilos i gaudir de bona salut en general. D'altra banda, hi ha factors pels quals et poden rebutjar com a donant de sang. Aquests són:

Tens un refredat, grip, mal de coll, úlceres bucals, infecció gàstrica o qualsevol altra infecció.

T’has tatuat o t’has fet un pírcing fa menys de sis mesos. Tanmateix, si el pírcing l’ha fet un professional sanitari registrat i la inflamació ha marxat completament es pot donar sang passades 12 hores.

Si has anat a l’odontòleg i t’ha fet un tractament menor fa menys de 24 hores.

Si has anat a l’odontòleg i t’ha fet un tractament major (una extracció, per exemple) fa menys d’un mes.

Tens anèmia o l’hemoglobina per sota dels mínims requerits per a la donació.

Tens la tensió arterial descompensada.

Prens algun medicament incompatible.

En tot cas, si vas a un Banc de Sang (aquí pots trobar un cercador dels de Catalunya) t’ampliaran la informació i et declararan apte o no apte per fer la donació.