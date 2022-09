Hi ha certs moments de l’any en què certa part de la població decideix, en massa, posar-se a dieta per aprimar-se. Això passa especialment després de les festes de Nadal i després de les vacances d’estiu. Durant les últimes setmanes hem menjat pitjor i en quantitat, i l’exercici físic ha brillat per la seva absència. Així que ens marquem l’objectiu de perdre pes posant-nos «a dieta» o «a règim», però gairebé mai obtenim el resultat esperat. I té explicació.

En primer lloc, com hem comentat en alguna ocasió, el concepte «posar-se a dieta» per aprimar-se, en molts casos, s’hauria de suprimir. I és que sol englobar mètodes restrictius que no generen adherència; és a dir, que són impossibles de mantenir a llarg termini i acabem deixant-los.

Si busquem bons resultats i duradors, hem d’adoptar l’alimentació saludable i l’esport com a estil de vida i no com una cosa momentània. Potser no notarem els canvis tan ràpid com si només mengem pinya i pollastre, però aconseguirem veure –i, sobretot, mantenir– a llarg termini els beneficis tant a nivell físic com en temes de salut.

A més, no s’ha d’oblidar l’«efecte rebot» que es produeix quan tornem a la nostra alimentació habitual després de realitzar aquest tipus de dietes, que ens farà tornar al nostre pes d’abans. Això fa que tornem a fer dieta una vegada i una altra, i entrem en un cercle viciós –i insà– del qual s’ha d’escapar.

Una altra raó per la qual pots «fracassar» en la teva dieta de pèrdua de pes és la frustració fruit de la impaciència. Volem veure resultats i els volem ja. Però aprimar-se de forma saludable requereix una mica d’esforç i constància. Menjar de forma sana i equilibrada, no consumir més calories de les que gastem, practicar exercici físic i descansar adequadament són les principals claus per perdre greix de forma saludable i sense efectes rebot.