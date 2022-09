La ministra de Medi Ambient suïssa, Simonetta Sommaruga, ha proposat dutxar-se en parella com a manera d’estalviar en el consum d’energia davant la present crisi, per a la qual cosa va suggerir una sèrie de mesures «casolanes». «Apagueu la computadora quan no la utilitzin, apagueu els llums, o dutxeu-vos junts», van ser les mesures que Sommaruga, una dirigent socialista de 62 anys, va proposar als suïssos.

La surrealista proposta va ser rebuda amb incredulitat, cosa que va obligar la ministra a aclarir que el suggeriment era per als joves, perquè «després d’una certa edat, dutxar-se junts no és apte per a tothom». La premsa va ironitzar sobre la proposta i un diari va escriure que els suïssos «haurien de fer l’amor cada matí per escalfar-se després d’haver apagat la calefacció durant la nit, dutxar-se ràpidament amb les seves parelles i després anar a treballar de bracet, deixant el cotxe, la moto o la bici elèctrica al garatge».