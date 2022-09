Mercadona no és només alimentació. Una de les seccions més visitades pels seus clients és la de perfumeria. A través de la seva marca blanca Deliplus, els usuaris poden aconseguir productes d’alt nivell a preus molt competitius. No obstant, la gran cadena de supermercats ha començat a col·laborar amb altres marques proveïdores de productes de perfumeria de baix cost.

Els productes que mostrem és un miniperfum disponible a la secció de cosmètica de Mercadona. I destaca no només per la seva mida, sinó també pel seu minipreu: està disponible per només 1,60 euros.

Es tracta de Love Fiercely i Kind Heart, dues fragàncies de nou encuny que ho reuneixen tot: bona aroma, preu i mida petita. Són de Flor de Mayo, una de les noves marques espanyoles que es poden veure a les lleixes de Mercadona.

Es presenten en flascons de només 25 ml, cosa que els fa ideals per portar-los al bolso a qualsevol lloc. Però no et despistis: la demanda és molt alta i costa trobar-los al súper.

L’envàs, d’un disseny i colors desenfadats, crida l’atenció dels clients. L’envàs morat i vermell conté una aroma floral ambra. El fúcsia i violeta té una aroma oriental i vainillada. Ideals per a l’ús diari.