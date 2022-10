Hi ha gent que és més de carn i d'altre que és més de peix. I després hi ha qui no li agrada cap de les dues opcions i en rebutja el seu consum. Es tracta de l'anomenat col·lectiu veggie, que ja suposa un 13% de la població de l'Estat, segons l'últim informe The Green Revolution de la consultora Laterm.

Dins d'aquest col·lectiu trobem diferents subcategories: per un costat, els vegetarians (1,4%) són aquelles persones que no consumeix cap producte animal, a excepció dels seus derivats (ous, llet, formatge i mel). Qui rebutja qualsevol producte d'origen animal són els vegans (0,8%), un grup que també es nega a dur peces de roba i calçat fetes d'animals o participar en qualsevol acitivitat que impliqui el seu ús. I d'altra banda, trobem els flexitarians (10,8%), el grup que té major representació i consumeix productes càrnics de forma puntual.

L'ètica, el mediambient i la dieta, les tres principals dimensions del col·lectiu veggie

Aquells que segueixen una alimentació veggie, que pot ser molt rica si es porta de forma adequada, no només tenen per objectiu protegir altres éssers vius, sinó implementar estils de vida molts més ètics i saludables. El benestar dels animals i del planeta, la lluita per la justicia social i la millora de la salut personal són alguns dels motius pels quals una persona decideix deixar de menjar carn i peix.

En el marc de la Setmana del Vegetarianisme, celebrada cada any de l'1 al 7 d'octubre, lllistem cinc documentals i una pel·lícula d'animació per entendre aquest col·lectiu.

Cowspiracy i Seaspiracy

Dirigit per Kip Andersen i coproduït per Leonardo di Caprio, Cowspiracy: The Sustainability Secret és un documental del 2014 que explora l'impacte de la ramaderia en el medi ambient i investiga les polítiques de diferents organitzacions ambientals sobre aquest tema.

L'any 2021, el mateix director va crear Seaspiracy, un llargmetratge que parla sobre l'impacte humà en la vida marina. La producció advoca per les reserves marines i l'eliminació del consum de peix. El documental, que es pot trobar a Netflix, també cobreix la caça de dofins de Taiji, la caça de balenes a les Illes Fèroe i l'esclavitud dins de la indústria pesquera a Tailàndia.

Dominion

Narrat pels Joaquin Phoenix, Rooney Mara, l'actriu Sadie Sink, així com la cantant Sia, Dominion és una producció del 2018 que aborda l'abús animal en diferents àmbits. Amb l'ús de metratge extret de càmeres ocultes i drons, el llargmetratge mostra l'explotació d'animals de granja, domèstics, salvatges i d'entreteniment, així com en l'experimentació i la indústria pelletera.

What the Health

What the Health (2017) és una producció de l'actor Joaquin Phoenix que qüestiona les pràctiques del sector sanitari i les indústries farmacèutiques mitjançant l'exposició de la relació entre els hàbits d'alimentació i les malalties cròniques.

The Game Changers

The Game Changers és un llargmetratge del 2018 sobre els beneficis de les dietes per a atletes basades en productes vegetals. El documental segueix a James Wilks, antic lluitador d'Ultimate Fighting Championship, en la seva recerca sobre la nutrició. La producció també conté els testimoniatges d' Arnold Schwarzenegger, Patrik Baboumian i Dotsie Bausch.

Okja

Okja és una pel·lícula animada coproduïda l'any 2017 per Corea del Sud i els Estats Units, amb guió redactat pel director Bong Joon-ho en col·laboració amb Jon Ronson. El film mostra la vida de Mija, una nena que viu en una muntanya remota, i que s'embarca en un arriscat viatge a Nova York per rescatar la seva millor amiga, una truja gegant de nom Okja.

L'elenc està format per Ahn Seu-hyun, Tilda Swinton, Jake Gyllenhaal, Paul Dano, Steven Yeun, Lily Collins, Devon Bostick, Byun Hee-*bong i Shirley Henderson.El film va competir per la Palma d'Or al Festival Internacional de Cinema de Canes del 2017 i va tenir un passi al Festival de Cinema Fantàstic de Sitges del mateix any. La crítica va descriure la pel·lícula com «retrat de la cobdícia capitalista reflectida en la indústria càrnia que podria canviar la nostra forma d'alimentar-nos».