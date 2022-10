De la mateixa manera que els europeus van colonitzar Amèrica, Halloween s’ha carregat la festa típica d’Espanya a Tots Sants. Ens referim a la Castanyada de Catalunya i altres regions espanyoles, i al ‘Magosto’ d’alguns territoris del nord del país com Galícia. La Vigília dels Difunts, que se celebra aquest diumenge a la nit, ja és massiva només uns quants anys després que es comencés a celebrar. Tot i això, hi ha ciutadans que s’hi resisteixen, tal com indiquen a les portes de les seves cases. No hi ha ‘crit o confit’ que valgui i les seves reivindicacions s’han fet virals a les xarxes socials.

A Halloween, els nens recorren les cases dels seus veïnats disfressats, i demanen caramels i llaminadures amb la frase ‘crit o confit’. Al final de la festa, tenen dolços per donar i per vendre, per a satisfacció dels dentistes i maledicció dels pares.

Hi ha gent que no obre la porta i una altra que foragita els nens

Els reticents a aquesta festa, però, reaccionen de maneres diferents. Hi ha gent que directament no obre la porta i hi ha altres que avisen clarament que no reconeixen aquesta nova festivitat. «En aquesta casa no hi ha ‘crit o confit’. Hi ha bunyols i torradetes. Això és Saragossa, no Wisconsin», va penjar un veí a la seva porta.

El compte de Twitter @Liosdevecinos plasma els embolics, bronques i curiositats de les comunitats de veïns i s’ha fet ressò de les reivindicacions més extravagants d’algunes cases. «En aquesta casa hi ha all calent i most. Això és Trebujena, no Kansas City», manifesta un altre ciutadà.

Recordando clásicos de Halloween…(Trebujena) pic.twitter.com/yx75ZX79a4 — Líos de Vecinos 🏢 (@LiosdeVecinos) 30 de octubre de 2022