Tot i que uns dies més tard de l'habitual, el fred ja és aquí i els sistemes de calefacció de les cases es van encenent per mantenir-hi a dins una temperatura confortable. Però aquest any, cal anar alerta, perquè ens pot sortir molt car si no escollim la millor opció. El preu de l’energia s'ha disparat per la guerra d’Ucraïna i la inflació ha assolit dades històriques. L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha analitzat el sector i ha descobert quina és l’opció més barata per escalfar la llar aquest hivern.