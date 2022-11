Si ets amant del cafè, això t’interessa. Fer-lo sembla fàcil, però que quedi bo requereix destresa i tenir els elements apropiats a casa. Amb la finalitat d'aconseguir una cafè gourmet, a TikTok s'ha fet viral un truc bastant perillós entre els usuaris que tenen cafetera italiana, una de les més populars.

La ‘tiktoker’ @jenniferarlia29 mostra «una manera diferent de fer cafè». I tant si ho és. Es tracta de canviar l’aigua per llet la cafetera italiana. Per si no n’hi hagués prou, es poden afegir trossos de xocolata al buit superior per on surt el cafè perquè es fon. D’aquesta manera queda un gustós cafè moca. Això sempre que l’aparell no exploti-

«Encara em funciona la cafetera»

«Ho he fet moltíssimes vegades i encara em funciona la cafetera», asseguren l’autora del vídeo viral, que suma més de 100.000 ‘likes’, i altres usuaris de la xarxa social. Però hi ha més comentaris negatius respecte a aquest truc. «Una manera diferent de trencar la cafetera», li respon un usuari, mentre que un altre només suggereixi que l’estri «descansi en pau».

Inventada per Alfonso Bialetti el 1933, la cafetera italiana, més coneguda com la cafetera Moka Express, va néixer amb la idea de poder gaudir d'un cafè exprés a casa utilitzant únicament el foc de la cuina. El funcionament d’una cafetera italiana és mera química i física: la cambra inferior conté aigua. Quan s’escalfa, s’omple de vapor. Quan l’aigua borbolleja, la pressió creada la desplaça fins a l’espai superior, on hi ha el cafè molt. El mulla i, finalment, surt pel buit superior.

Risc d’explosió

Aquests estris tenen una vàlvula de seguretat que allibera pressió quan la cambra inferior s’omple massa. La qüestió és que la pressió de l’aigua i la de la llet no és la mateixa perquè, bàsicament, són dues substàncies diferents. Hi ha un altre motiu. Els conductes d’aquestes cafeteres estan dissenyats per contenir aigua. La llet bullida produeix nata i altres restes que poden obstruir la vàlvula. Si passa això, no evacua la pressió sobrant i... la cafetera explota.

«A la meva mare li va explotar la cafetera i gairebé la mata. Va trencar l’extractor de la cuina per la força amb què va explotar», explica una ‘tiktoker’ en els comentaris del vídeo. Més clar, aigua. Com diu un altre usuari de la xarxa social: «amants del cafè, no mireu aquest vídeo». Nosaltres només podem afegir un altre consell: pel bé d’un bon cafè i per la vostra pròpia seguretat, no ho poseu en pràctica.