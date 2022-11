A poc més d'un mes per al tret de sortida del Nadal i aprofitant dies de vacances que encara no s'han gastat, són molts els qui busquen conèixer destins nacionals o internacionals. Els carrers comencen a presentar un aspecte hivernal encantador i és habitual veure com s'omplen de mirades encuriosides. Sigui com sigui el destí triat, és possible que vegin truncats els seus plans per les múltiples vagues programades en les principals companyies de vols a Espanya. En aquest context, Vueling acaba d'anunciar una nova vaga de tripulació de cabina durant els divendres, dissabtes i diumenges de novembre, desembre i gener, així com els dies 1 de novembre, 6, 8, 24 i 31 de desembre d'enguany i 5 de gener del 2023. Es preveu que les vagues de Vueling, així com les de Ryanair, incrementin les reclamacions dels passatgers a la tardor i hivern. Per això és important que, com a usuari, coneguis els drets que tens en cas de veure's afectat.

Per als pròxims mesos, Noemí Fernández, gerent de l'empresa Reclamio, especialitzada en la gestió de reclamacions dels passatgers aeris, apunta a un creixement de les incidències en els aeroports: "La vaga de dues de les principals companyies que operen a Espanya, Vueling i Ryanair, molt probablement multiplicarà al seu torn i de nou les reclamacions, igual que ja va succeir a l'estiu, quan arribem a gestionar més de 8.500 queixes". Fernández posa l'accent que una vaga en una aerolínia és una causa de reclamació totalment vàlida, ja que és un problema imputable a la companyia aèria, encara que aquestes el neguin d'entrada, per a evitar rescabalar al passatger afectat. Per tant, què has de fer si et cancel·len un vol per una vaga? D'entrada l'aerolínia informa a tots els usuaris del vol afectat a través d'un correu electrònic. A partir d'aquí, tu com a viatger tens tres alternatives: sol·licitar un reemborsament del viatge que rebràs en un termini de 7 dies. També pots optar per un transport alternatiu fins a la destinació o bé canviar de vol escollint una data o hora que sigui més convenient. Vueling disposa del portal "Incidencias en tu vuelo" per consultar en detall la xifra compensatòria que pots arribar a rebre si ets passatger d'un vol cancel·lat. Així mateix, davant qualsevol incidència amb el vol o l'equipatge es recomana guardar molt bé tota la documentació pertinent -bitllets, reserves d'allotjament, justificants de despeses...- per a poder presentar després una reclamació oficial. Així, a més d'una solució -per exemple, mitjançant bitllets en un altre vol- el passatger podrà obtenir una compensació econòmica pel perjudici ocasionat, que pot ascendir fins als 1.587 euros.