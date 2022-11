Comunament quan se'ns planteja la situació de ficar una contrasenya ja sigui per al dispositiu mòbil, l'ordinador o qualsevol dispositiu intel·ligent no ens prenem gaire temps a posar una contrasenya que sigui segura i que ens pugui prevenir de ciberatacs.

Un informe elaborat per NordPass ens exposa a la veritat, la majoria de codis que utilitzem no són segur. L'estudi dut a terme mostra que la contrasenya més usada d'Espanya en l'últim any és una que molt probablement tothom ha fet servir en alguna ocasió: '123456'. L'única diferència amb la contrasenya més feta servir durant l'any passat és que s'hi ha afegit un 6 al final, sent la de 2021 '12345'.

Aquesta és una dada que pot generar diversos dubtes, però el principal segur que és "Llavors quines són contrasenyes segures i quines no?".

NordPass duu a terme un estudi anual de contrasenyes, exposant les més segures i les menys, aquest any 2022 unes de les contrasenyes menys segures, sent ja repetidores en l'apartat de menys segures d'anys passats els noms de ciutat com Barcelona, que tarda a ser desxifrada menys d'1 segon, les repeticions d'un mateix número com '666666', que també tarda a ser desxifrada menys d'1 segon o contrasenyes de noms d'equips esportius com 'realmadrid' que tarda a ser desxifrada també menys d'1 segon.

Per altra banda, algunes de les contrasenyes més segures segons la recerca de NordPass són 'tuputamadre' que tarda més de 4 mesos. Però la que s'endú el primer premi és 'onedirection' que tarda a ser desxifrada més de 3 anys.

En aquest estudi també es destaca l'alt ús d'una contrasenya que podria semblar poc comuna, però que no ho és, la paraula en qüestió és 'swing' i segons les recerques dutes a terme tarda a ser descoberta uns 6 segons.

Davant de l'evidència de la feblesa de les contrasenyes més utilitzades el director d'investigació i conscienciació d'ESET Espanya Josep Albors assenyala que "Vist això i sabent que molts usuaris tendeixen a utilitzar contrasenyes febles i, a més, reutilitzar-les en múltiples serveis, fa anys que es ve proposant abandonar aquest mètode d'autenticació i substituir-lo per altres de més eficaços i segurs".

Tot i que en un futur pròxim veiguem un canvi de mesures de seguretat, el que més eficient és avui dia i que algunes empreses ja han implementat és l'autenticació multifactor. No obstant mentre hàgim de fer ús de contrasenyes als nostres dispositius cal que revisem i ens assegurem de la seguretat que ens donen, ja que si no ens veuríem certament més exposats a algun tipus de ciberatac.