En té per a tots els gustos. El compte de Twitter The ghost of Isabel II (el fantasma d’Elisabet II, en anglès), que a finals de novembre tenia més de 70.000 seguidors, fa periòdicament fils a la xarxa social de l’ocellet en clau d’humor. I aquest dilluns ha publicat un que vol ser un «guia per a britànics de ciutats espanyoles». Almenys així l’ha denominat abans d’obrir el fil.

El o la tuitaire comença amb Madrid, que qualifica de « Mordor», que és «com Londres, però en lleig. Famosa pels seus cups of café con leche, els seus ‘squid sanwiches’ of Manzanares River», és a dir, els seus entrepans de calamars del riu Manzanares.

Pub de Liverpool

De Barcelona diu que «et sentiràs com en un pub de Liverpool: borratxos i pixats everywhere. Per visitar: [...] La Rambla (Carterist Paradise) i la Torre Agbar (The Dildo Building)» és a dir, el paradís dels carteristes i l’edifici consolador.

Però té per a totes (o per a moltes) les ciutats espanyoles i els seus símbols més típics: València «no és una ciutat, sinó un poble amb coses»; la Feria de Abril de Sevilla és un «No Workers and Repeinated World Meeting», és a dir, «una trobada mundial de no treballadors repentinats») o les coves d’Altamira, definides com el «Jurassic Banksy Expo» («l’exposició del Juràssic de Bansky»). En la mateixa línia, el Dinópolis de Terol –el parc d’oci dedicat a la paleontologia i al món dels dinosaures– és la «Jordi Hurtado Foundation», és a dir, la Fundació Jordi Hurtado.

També diversos plats ‘typical spanish’ tenen la seva traducció jocosa. És el cas del pop ‘a feira’ («Octopus to the Party», pop a la festa) i d’un dels ingredients que porta: el pebre vermell («Spice Girls Powder», pols de les Spice Girls, que al seu torn significa «noies picants»).