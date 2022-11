Popularment se sol dir que no ets apte per a la cuina si no saps ni fregir un ou. Doncs per a aquells que no són destres amb la paella i per als qui no tenen temps per preparar un dels plats més senzills, Mercadona ha presentat una solució culinària que està fent furor entre els consumidors de la cadena de supermercats: ous a la planxa envasats.

