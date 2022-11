El Govern ha declarat l’esport i l’activitat física béns essencials i ha aprovat la creació de la Taula de l’Esport i de l’Activitat Física de Catalunya, iniciatives que pretenen reforçar l’impacte positiu d’aquestes pràctiques en la millora de la qualitat de vida i la salut física i mental de les persones, i potenciar la importància del sector esportiu en el teixit econòmic i social del país, així com la seva aportació a la cohesió social. “L’esport és imprescindible i l’acord de Govern treballa per evidenciar-ho. Per protegir aquest bé preuat que tenim com a societat”, recalca Anna Caula, secretària general de l’Esport i de l’Activitat Física.

D’aquesta manera, i comptant amb la implicació de diversos departaments, el Govern referma el compromís de continuar promovent la vida saludable de les persones i reactivar el país impulsant els sectors estratègics en un context en què els agents de l’àmbit esportiu han de fer front a importants reptes, com l’adaptació als nous hàbits de consum, la incorporació de noves tecnologies, la flexibilitat organitzativa, la recuperació de la crisi econòmica provocada per la Covid-19, la crisi energètica i la crisi climàtica.

La declaració de l’esport i l’activitat física com a béns essencials dona continuïtat a les diferents actuacions de promoció de l’esport i l’activitat física que en els últims anys ha portat a terme el Govern per inculcar els hàbits saludables entre la població, combatre el sedentarisme i millorar la qualitat de vida de la ciutadania. Alguns d’aquests projectes són el Pla Nacional de Promoció de l’Activitat Física (PNPAF), el Pla integral per a la promoció de la salut mitjançant l'activitat física i l'alimentació saludable (PAAS) i la Guia de prescripció d’exercici físic per a la salut (PEFS), entre d’altres.

"L’esport és imprescindible i l’acord de Govern treballa per evidenciar-ho. Per protegir aquest bé preuat que tenim com a societat"

D’altra banda, el Govern també ha aprovat la creació de la Taula de l’Esport i de l’Activitat Física de Catalunya, un òrgan transversal i punt de trobada entre la Generalitat i els agents institucionals, socials i econòmics del sector esportiu, amb l’objectiu de reconèixer la transcendència de l’esport i l’activitat física a la societat i proposar accions que ajudin a reactivar el sector esportiu i a donar respostes a les seves necessitats.

Declarant l’esport i l’activitat física béns essencials, el Govern vol acompanyar i ajudar al desenvolupament i la competitivitat d’un teixit esportiu català divers i ampli, integrat per organitzacions públiques i privades, administracions, entitats esportives, clubs, federacions, fundacions, Ajuntaments i empreses de serveis esportius que gestionen instal·lacions, tant públiques com privades, i dinamitzen espais, activitats i programes esportius.

Ajut extraordinari de 10,2 milions d’euros per a gestors d’equipaments esportius

Esportcat ha obert aquest mes de novembre una nova convocatòria extraordinària de 10,2 milions d’euros per donar suport als gestors d’equipaments esportius de tot el país.

Aquests ajuts extraordinaris busquen acompanyar les entitats sense ànims de lucre, les empreses, les fundacions i a les universitats públiques davant el complex context econòmic que gestionen. S’estima que la partida pot arribar a beneficiar a un miler d’entitats.

L'import de l'ajut serà automàtic i s'establirà en funció del nombre de metres quadrats de la superfície dels diferents tipus d'espais esportius que conformen cada instal·lació esportiva, recollits al Cens d'Equipaments Esportius de Catalunya (CEEC). Els ajuts només estan destinats als espais interiors d’aquestes instal·lacions.

Esportcat multiplica per quatre l’ajut a l’esport femení

Els ajuts per fomentar l’esport femení s’han multiplicat per quatre, amb una convocatòria dotada amb 3 milions d’euros. Alhora, l’aportació econòmica també diversifica les ajudes per beneficiar més entitats esportives.

La Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física, a través del Consell Català de l’Esport (CCE), referma així el compromís del Govern d’empoderar el sistema esportiu català, augmentant-ne el suport, especialment en l’àmbit femení, per ajudar-lo a fer front a les dificultats i col·laborar perquè continuï excel·lint.

Esportcat amb l’alt rendiment: 7 milions per tecnificar l’elit

Catalunya aquesta temporada compta amb 4.903 esportistes d’alt rendiment. Els programes es despleguen gràcies als 7 milions d’euros que Esportcat destina tant pels programes específics d’entrenaments, com per serveis de medicina esportiva, fisioterapeutes o acadèmics, entre altres. L’objectiu és potenciar el treball diari que duu a terme el teixit esportiu català

Per aconseguir-ho, es duu a terme el Programa d’Alt Rendiment de Catalunya (ARC), conjuntament amb les federacions, on s’intenta configurar el millor escenari per aquestes persones.